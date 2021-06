The Marvelous Mrs. Maisel 4: Milo Ventimiglia (This is Us) nel cast

Chi ha amato Una mamma per amica non potrà che provare un piccolo brivido di eccitazione alla notizia che nella quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel, l’acclamata serie di successo che ha vinto diversi Golden Globe e Emmy Awards, il Critic’s Choice Awards (2018 e 2019) e il Screen Actor Guild Awards 2019, vedrà nel cast Milo Ventimiglia, una riunione quindi la sua con la creatrice di The Marvelous Mrs. Maisel e Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino, e il marito Daniel Palladino, produttore esecutivo.

Secondo TVLine, Milo Ventimiglia interpreterà un personaggio non specificato nella quarta stagione di The Marvelous Mrs. Maisel.

In precedenza, Amy Sherman-Palladino aveva rivelato che stava vagliando la possibilità di vedere Milo Ventimiglia in The Marvelous Mrs. Maisel:

“Non pensate che la cosa non sia stata discussa. Ma non può essere solo un cameo, deve essere per la giusta parte.”

Milo Ventimilia e le Gilmore Girl

La serie di successo Una Mamma per Amica (Gilmore Girls) ha debuttato nel 2000 ed è andata in onda per sette stagioni, conquistando fin da subito il cuore dei fan. La serie è diventata nota per il suo dialogo arguto e veloce e per l’esplorazione ponderata della relazione dinamica tra le donne Gilmore. Milo Ventimiglia ha interpretato il cattivo ragazzo Jess Mariano, apparendo per la maggior parte delle stagioni 2 e 3 prima di sparire, e ricomparire sporadicamente prima che Una Mamma per Amica finisse nel 2007.

Ma chi era Jess? Era il nipote di Luke Danes, il burbero proprietario di una popolare tavola calda che si è fin da subito posizionato come uno dei pretendenti di Rory, la quale si è vista quindi protagonista di un triangolo amoroso tra Dean e Jess. La storyline will-they-or-won-they ha suscitato una risposta appassionata da parte di fan e critici, che hanno discusso su quale giovane fosse il vero amore di Rory.

L’arrivo di Una Mamma per Amica su Netflix nel 2016 ha riacceso queste discussioni sui social media e, sebbene Milo Ventimiglia sia stato elogiato per il suo attuale ruolo di patriarca della famiglia nel dramma nominato agli Emmy This Is Us, rimane ampiamente conosciuto come il famigerato Jess Mariano.

Per i fan sia di Una Mamma per Amica che di The Marvelous Mrs. Maisel, il casting di Milo Ventimiglia porterà certamente un’ondata di nostalgia ed eccitazione. L’arrabbiato ma affascinante Jess Mariano era un adolescente disadattato che cercava di sopravvivere nei primi anni 2000, mentre questa nuova figura sarà un uomo adulto nella New York di metà secolo. Sarà interessante vedere Milo Ventimiglia recitare in questo nuovo ruolo.

