The Sandman: Act II, nuovi membri del cast e data d’uscita

Come ben sappiamo Netflix ha annunciato l’arrivo nel 2022 della serie The Sandman, una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy, critta da David S. Goyer e Allan Heinberg e composta da 11 episodi.

Quello di Neflix però, non è l’unico adattamento della celebre opera scritta e ideata da Neil Gaiman. Infatti, dopo il successo della prima parte, Audible rinnova l’audiolibro per un secondo atto, intitolato The Sandman: Act II, con un cast ancora più stellare.

Tutto ciò che sappiamo su The Sandman: Act II

The Sandman: Act II sarà ancora una volta diretto da Dirk Maggs, Neil Gaiman tornerà a narrare e a servire come direttore creativo e produttore co-esecutivo mentre il compositore James Hannigan, vincitore del BAFTA, tornerà per la colonna sonora. The Sandman: Act II arriverà questo autunno: Audible ha annunciato che la seconda di tre stagioni programmate debutterà il 22 settembre 2021.

Il cast si è rinnovato con nuovi membri, resi noti sull’account Twitter ufficiale di Audible. I nuovi volti sono: Jeffrey Wright (L’attendente) come Destiny, René-Jean Page (Cronache di Bridgerton) nel ruolo di come Orpheus, Brian Cox (X2: X-Men United) è Augustus, Emma Corrin (Pennyworth) è Thessaly, John Lithgow (Pet Sematary) interpreta l’imperatore Joshua Norton, David Tennant (Good Omens) è Loki, Bill Nighy (Pirati dei Caraibi: Il forziere fantasma) è Odino, Kristen schaal (BoJack Horseman) nel ruolo di Delirium, Kevin Smith (Masters of the Universe: Revelation) è Merv Pumpkinhead, Bebe Neuwirth (Jumanji) è Bast, Joanna Lumley (Paddington 2) interpreta Lady Johanna Constantine, Niamh Walsh (Good Omens) nel ruolo di Nuala.

La seconda stagione adatterà il Volume Quattro: Season of Mists e il Volume Cinque: A Game of You, così come il quartetto Distant Mirrors e il trio Convergence dal Volume Sei: Fables & Reflections.

La prima parte dell’audio drama è uscita nel luglio 2020 ed è stata in cima alla lista del New York Times Best Seller Audio fiction per due mesi. Con l’aggiunta di queste nuove voci al cast, è probabile che anche il secondo atto otterrà lo stesso successo.

The Sandman: Act II debutterà il 22 settembre 2021 su Audible ed è già possibile pre-ordinarlo!

