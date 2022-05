The Sandman, L’uomo di sabbia, tratto dall’omonimo fumetto di Neil Gaiman uscito per DC Comics (che potete recuperare su Amazon) uno dei titoli più apprezzati a livello mondiale, arriverà prossimamente in streaming su Netflix. Entertainment Weekly ha condiviso una nuova foto ad alta risoluzione dell’attesissima serie che offre uno sguardo migliore all’attore Tom Sturridge nel ruolo del protagonista principale Dream of the Endless, alias Morpheus. La prima foto di Sturridge nei panni di Morpheus era stata pubblicata a settembre 2021, oltre che in un character poster pubblicato nello stesso periodo.

La nuova foto di The Sandman

Nella nuova foto possiamo vedere il Morpheus di Sturridge indossare un abito nero simile a un mantello e tenere in mano il suo iconico elmo, che è uno dei suoi tre totem del potere. Ciò implica che la foto è stata scattata nella seconda metà della stagione 1 di The Sandman, dopo che Miguel recupera l’elmo dalle profondità dell’Inferno.

Neil Gaiman, a proposito del processo che ha portato il team creativo dello show di Netflix a scegliere Sturridge per il ruolo di Morpheus ha dichiarato:

“Credo di aver visto personalmente 1.500 provini di Morpheus. Esito a immaginare quanti ne abbiano visti Lucinda Syson e il suo team. Dopo aver visto tutti gli altri provini, siamo stati in grado di andare da Netflix e dire: ‘È Tom. Sappiamo che è Tom’. È stato un processo lungo ma assolutamente necessario, perché si tratta di un personaggio assolutamente amato, da me più che da chiunque altro. Credo che L’uomo della sabbia pervada la cultura. Anche il nome Morpheus, Re dei Sogni, mi ha perseguitato in gioventù”.

A proposito di The Sandman

The Sandman racconta la storia di Morfeo, il re dei sogni che sarà interpretato da Tom Sturridge, che cerca di rimediare agli errori cosmici e umani che ha compiuto durante la sua esistenza.

Nel cast vedremo Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte, la sorella più saggia, simpatica e sensibile del protagonista. Assieme a loro troveremo anche Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt.

Park e Preston interpretano rispettivamente i gemelli Desiderio e Disperazione, nonché gli altri Eterni e fratelli di Sogno. Coleman sarà invece Johanna Constantine, un’avventurista occulta su commissione e la bis-bis-bisnonna di John Constantine. Inoltre, Walsh interpreta la versione giovane di Ethel Cripp ovvero l’amore di Roderick Burgess e la madre di John Dee. Quando invece Ethel sarà una donna dalle identità multiple, il ruolo passerà alla Richardson (Nip/Tuck, The Rook). Il temibile John Dee, invece, sarà interpretato da Thewlis.