The Seven Deadly Sins – data di partenza della Stagione 4

The Seven Deadly Sins – Fundo no Shinpan ovvero la Stagione 4, e l’ultima per il momento prevista, ha finalmente una data di partenza dopo lo slittamento causato dalla pandemia di Coronavirus. Apprendiamo infatti che il debutto è fissato per il prossimo 6 gennaio in Giappone.

Tuttavia non è l’unico debutto fissato per il fortunato franchise fantasy. Dopo i one-shot pubblicati lo scorso 5 agosto (incentrato su Ban Jr. Lancelot) e quello 31 ottobre, il 27 gennaio sulle pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha debutterà il manga sequel intitolato The Seven Deadly Sins – The Four Knights of Apocalypse sempre scritto e disegnato da Nakaba Suzuki.

Ecco il poster di The Seven Deadly Sins – Fundo no Shinpan:

The Seven Deadly Sins – Fundo no Shinpan è sviluppata da Studio Deen (Fate/stay night) e vede alla regia Susumu Nishizawa, che aveva già lavorato come storyboarder a The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, con le sceneggiature coordinate da Rintarou Ikeda (Love and Lies, Hakyu Hoshin Engi). Il character design è di Rie Nishino (Now and Then, Here and There) mentre Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada sono stati confermati alla composizione della colonna sonora.

The Seven Deadly Sins – il manga e l’anime

Il manga di The Seven Deadly Sins si è concluso con il Volume 41 uscito lo scorso maggio. The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai è un manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con 35 volumi già usciti dei 40 disponibili.

Per quanto riguarda invece le serie anime la terza stagione ha debutto la scorsa estate su Netflix dove sono già disponibili le prime due stagioni, uno special in 4 episodi e il film.

Per chi non conoscesse The Seven Deadly Sins, eccovi una breve sinossi:

Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!