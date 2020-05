The Seven Deadly Sins – Fundo no Shinpan, slitta il debutto

È stata direttamente la produzione di The Seven Deadly Sins – Fundo no Shinpan, attraverso il sito ufficiale dell’anime, a confermare che l’attesissima quarta serie animata tratta dall’omonima serie manga è stata posticipata a data da destinarsi.

Il debutto di The Seven Deadly Sins – Fundo no Shinpan era inizialmente previsto per ottobre ma a quanto pare i lavori sulla produzione dell’anime non sono ancora ultimati ed attualmente sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus.

Eccovi il trailer The Seven Deadly Sins – Fundo no Shinpan:

Il manga di The Seven Deadly Sins si concluderà con il Volume 41 in uscita il prossimo maggio in Giappone ed è stato confermato che è già in lavorazione una serie sequel con il sottotitolo The Four Knights of Apocalypse.

The Seven Deadly Sins – Nanatsu no taizai è un manga scritto e disegnato da Nakaba Suzuki pubblicato in Italia da Edizioni Star Comics con 35 volumi già usciti dei 40 disponibili.

Per quanto riguarda invece le serie anime la terza stagione arriverà in estate su Netflix dove sono già disponibili le prime due stagioni, uno special in 4 episodi e il film.

The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, questo il titolo della terza serie, è sviluppata da Studio Deen (Fate/stay night) e vede alla regia Susumu Nishizawa, che aveva già lavorato come storyboarder a The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, con le sceneggiature coordinate da Rintarou Ikeda (Love and Lies, Hakyu Hoshin Engi). Il character design è di Rie Nishino (Now and Then, Here and There) mentre Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto e Takafumi Wada sono stati confermati alla composizione della colonna sonora.

Per chi non conoscesse The Seven Deadly Sins, eccovi una breve sinossi:

Si narra che sette temibili guerrieri, conosciuti come i Seven Deadly Sins, tramarono per rovesciare un pacifico regno nelle terre di Britannia. Da allora nessuno li ha più visti. Dieci anni dopo, convinta della loro innocenza e sicura che siano sopravvissuti, una giovane fanciulla si mette sulle loro tracce: nuovi temibili nemici minacciano il regno e i sette “peccatori” sono la sua unica speranza!