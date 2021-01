The Walking Dead invita gli utenti anti-LGBT+ a lasciare il fandom

Non c’è dubbio che in The Walking Dead ci siano molti personaggi che si odiano a vicenda per i motivi più disparati, e comunque sempre contestualizzati nella situazione critica in cui si trovano. Quello che la serie non ammette è l’intolleranza nel mondo reale che certi spettatori hanno dimostrato nel tempo verso verso le persone LGBT+.

Per rendere chiara questa posizione, e senza lasciare l’argomento ambiguo per il rischio di perdere spettatori, la pagina ufficiale Twitter di The Walking Dead ha esplicitamente invitato i fan intolleranti a lasciare il fandom.

Nel post è stato scritto:

“Ciao. Se i personaggi LGBTQ + in televisione (o altrove) vi mettono a disagio o vi fanno arrabbiare, per favore smettetela di seguirci. Sebbene vi incoraggiamo anche a guardarvi dentro ed essere più tolleranti, sappiate che non c’è posto nel nostro fandom per la discriminazione di odio o l’ignoranza intenzionale. Grazie.”

The Walking Dead ha negli anni subito molte critiche per aver ritratto diversi personaggi gay o lesbiche come Aaron, interpretato da Ross Marquand, Tara Chambers, interpretata da Alanna Masterson, e Paul “Jesus” Rovia, interpretato da Tom Payne.

Su Daryl Dixon, uno dei personaggi più popolari della serie principale, ci sono voci da tempo sulla sua possibile omosessualità, nonostante non abbia avuto mai una relazione. Tuttavia il creatore del franchise Robert Kirkman ha negato che il personaggio interpretato da Norman Reedus sia gay.

Hi, hello. If LGBTQ+ characters on television (or anywhere) make you uncomfortable or angry, please unfollow us. While we also encourage you to look within and be more accepting, know that there is no place in our fandom for hateful discrimination or willful ignorance. Thank you. — The Walking Dead (@TheWalkingDead) January 26, 2021

