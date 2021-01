The Walking Dead: rilasciate le immagini dei nuovi episodi

Fox ha rilasciato alcune nuove immagini che ci danno una piccola anticipazione di quello che vedremo nelle prossime puntate della decima stagione di The Walking Dead.

In questi sei nuovi episodi i sopravvissuti cercheranno di risollevarsi dalla distruzione che i temibili Sussurratori hanno lasciato nelle loro vite. Nella mente e il fisico di ognuno di essi pesano gli anni di lotta, e inevitabilmente si ritroveranno a fare i conti con i fantasmi nati nei loro passati, che porteranno a galla i loro lati più vulnerabili.

Gli eventi della stagione metteranno a dura prova la loro forza di volontà, e con essa la coesione del gruppo che ha bisogno di rimanere saldo per sopravvivere alla difficile situazione in cui si ritrovano.

Nei nuovi episodi vedremo inoltre delle nuove guest star, tra le quali Robert Patrick (che h interpretato il T-1000 di Terminator 2: Judgment Day, ma anche Cabe Gallo in Scorpion e Herman Baggerly nella nuova serie del 2020 di Perry Mason) nei panni di “Mays”, Hilarie Burton (interprete di Peyton Sawyer in One Tree Hill e Sara Ellis in White Collar) nei panni di “Lucille” insieme a Okea Eme-Akwari (già James nel film Greenland e Shawn nella serie Cobra Kai) come “Elijah”.

Basato sulla serie di fumetti scritta da Robert Kirkman e pubblicata da Image Comics, la serie di The Walking Dead è prodotta da AMC Studios e dal Chief Content Officer Scott M. Gimple, dalla showrunner Angela Kang, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Dave Alpert, Greg Nicotero, Joseph Incaprera e Denise Huth.

I sei nuovi episodi della decima stagione andranno in onda a partire da lunedì 1 marzo alle 21:00 su FOX (Sky, 112).