The Walking Dead ritorna con una nuova edizione

Nella tarda serata di sabato, in concomitanza con il panel “Skybound: Past, Present, and Future” alla convention virtuale Skybound Xpo, è stato annunciato il ritorno di The Walking Dead, la seminale saga zombie e vero fenomeno di massa degli ultimi anni creata da Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard.

The Walking Dead ritornerà sugli scaffali delle fumetterie americane con una nuova edizione deluxe comprendente tutti e 193 i numeri che compongono la serie per la prima volta completamente a colori e corredati da numerosi extra.

Questa nuova edizione partirà il prossimo 7 ottobre negli Stati Uniti e avrà periodicità quindicinale a partire da novembre.

A colorare The Walking Dead Deluxe è stato chiamato il noto colorista Dave McCaig che per l’occasione non solo ricolorerà tutte le tavole ma anche le copertine originali, questa ristampa gode anche di un nuovo logo disegnato per l’occasione dall’art director di Skyboyd Andres Juarez.

Eccovi una piccola anteprima:

Il fumetto era stato già colorato una volta in realtà, per il 10° anniversario della serie, nel 2013, Skybound e Image fecero uscire una edizione speciale del #1 colorata da Dave Stewart.

È bene sottolineare come Skybound non abbia intenzione di raccogliere questa nuova edizione in volume, almeno non nell’immediato futuro, anche se i volumi della serie sono ormai da anni fra i best seller delle fumetterie di tutto il mondo. The Walking Dead Deluxe sembra invece una iniziativa inizialmente studiata per riportare pubblico nelle fumetterie dopo il lockdown causato dall’epidemia di Coronavirus. In questo senso, più recentemente, nelle fumetterie americane era stato distribuito l’albo one-shot Negan Lives! – per scoprire di cosa si tratta cliccate QUI.

Ricordiamo che in Italia è saldaPress ha pubblicare The Walking Dead. Riproposta anche in formato bonellide, la serie si concluderà fra poco con un cofanetto speciale – trovate i dettagli QUI.