The Witcher: Blood Origin, le novità della serie

Dopo l’annuncio ufficiale di Netflix della serie TV prequel, in sei parti, The Witcher: Blood Origin, arriva anche la dichiarazione dell’ingresso nel cast di Jodie Turner-Smith che vestirà i panni della protagonista dello show, Éile. Turner-Smith è forse meglio conosciuta per i suoi ruoli in Queen & Slim, Jett e Nightflyers. Il suo casting come protagonista segna la prima grande notizia da quando la serie limitata è stata annunciata per la prima volta a metà dello scorso anno.

Secondo il comunicato stampa di Netflix, Éile “ha lasciato il suo clan e la posizione di guardiana della regina per seguire il suo cuore di musicista nomade. Una grande guerra nel continente la costringe a tornare alle sue origini guerriere alla ricerca di vendetta e redenzione.” Ancora non sappiamo bene i dettagli della serie TV, ma con ogni probabilità Jodie Turner-Smith sarà un’elfa e avrà un ruolo molto importante da portare a termine.

Ecco la sinossi ufficiale fornita da Netflix per The Witcher: Blood Origin:

“Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia perduta nel tempo: l’origine del primissimo Witcher e gli eventi che hanno portato alla fondamentale ‘congiunzione delle sfere’, quando il mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi per diventare uno “.

Per The Witcher: Blood Origin, Declan de Barra sarà showrunner e produttore esecutivo, mentre la showrunner di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich la vedremo in veste di produttore esecutivo. Il creatore e autore del franchise di The Witcher, Andrzej Sapkowski, sarà anche consulente creativo per la serie. Secondo l’annuncio originale della serie, Jason Brown e Sean Daniel di Hivemind così come Tomek Baginski e Jarek Sawko di Platige Films saranno, anche loro, produttori esecutivi.