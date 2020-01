The Witcher i gadget imperdibili

Siete rimasti affascinati dallo Strigo da qualche tempo sbarcato su Netflix? O eravate già fan dello stregone dai tempi dei libri e dei videogiochi su PlayStation e Nintendo Switch? Quale che sia il vostro caso, siete tutti benvenuti a scoprire la serie di accessori, oggetti e gadget adatti a tutti voi amanti di The Witcher, la saga che racconta le gesta di Geralt di Rivia, Triss, Yennefer, Ciri e tutti gli altri personaggio di questo mondo fantasy. Vediamo insieme le diverse categorie che vi suggeriamo per i vostri acquisti.

Quaderni e taccuini a tema

Vi segnaliamo una serie di quaderni per prendere appunti, segnare le vostre annotazioni più importanti e altro ancora sui prodotti che riportano divertenti o affascinanti immagini di copertina, come vi mostriamo in queste foto.

Quadro e poster

Le mura della vostra casa non possono esimersi dall’ospitare lo Strigo, sia in formato a pannelli di legno multipli, sia in poster, due versioni davvero uniche e dal tocco elegante.

Abbigliamento e accessori

Non potete nemmeno perdere l’occasione giusta per sfoggiare la vostra t-shirt con lo stemma di The Witcher, oppure un costume da cosplayer o, perché no, gemelli da camicia o il ciondolo a testa di lupo. Insomma, la selezione in fatto di abbigliamento è davvero vasta e per tutte le occasioni!

Action Figure e Gioco di Ruolo

Un altro importante settore che non può mancare nelle nostre proposte sono le action figure dedicate ai personaggi principali della serie, tra cui Geralt, sia in versione con costume ufficiale, sia nella famosa scena della vasca in The Witcher 3, oltre a Triss, Ranuncolo e Ciri. Accanto a questo proponiamo anche l’imperdibile Gioco di Ruolo dedicato alla serie e in versione italiana.

Pack completo adesivi

Non si è mai troppo grandi per un pack di adesivi a tema The Witcher! Vi consigliamo l’acquisto di 100 Pezzi adesivi in PVC da apporre dove preferite; bagagliaio dell’auto, computer portatile, bicicletta, quaderni, muri della camera e mobili e così via.

6. Set di bicchieri

Terminiamo la nostra selezione con un simpatico set di bicchieri in vetro con apposte le stampe dei personaggi di Geralt e Ciri, per apparecchiare la vostra tavola a tema con i personaggi preferiti della storia.