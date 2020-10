Thor: Love and Thunder inizierà la produzione a Gennaio

Thor: Love and Thunder inizierà la produzione in Australia a gennaio del 2021.

Ad aprile, è stato annunciato che Thor: Love and Thunder sarebbe stato spostato dal 18 febbraio 2022 all’11 febbraio 2022, come parte di un turno di programmazione annunciato da Disney. Allo stato attuale, il film uscirà nei cinema tre settimane prima di The Batman della DC e sei settimane prima di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e utilizzerà la tecnologia di produzione utilizzata per The Mandalorian, in modo tale che il carico di lavoro sul team della post-produzione sia minore.

Chris Hemsworth dovrebbe tornare nei panni di Thor, insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman; quest ultima, oltre ad apparire brevemente in Avengers: Endgame, non è stato una parte importante del Marvel Cinematic Universe dai tempi di Thor: The Dark World, ma questa volta lei stessa il Dio del tuono, poiché il suo personaggio sta seguendo la famosa storia a fumetti omonima. Taika Waititi tornerà per dirigere il film dopo aver conquistato il cuore dei fan con Thor: Ragnarok.

Oltre a Thor: Love and Thunder, altri film in arrivo per i Marvel Studios sono Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un sequel di Captain Marvel ancora senza titolo, Black Panther II e Guardiani della Galassia Vol. 3. La piattaforma di streaming Disney+, invece, trasmetterà presto le serie originali Loki, What If …?, Hawkeye, She-Hulk, Moon Knight e Ms. Marvel.