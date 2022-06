L’attesa per rivedere in azione il Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe è quasi finita, ma ad attrarre i fan del franchise non è solamente il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Thor e quello di Natalie Portaman com Jane Foster. Ad aver tenuto banco sin dal primo trailer è la presenza di Gorr il Macellatore di Dei, il villain interpretato da Christian Bale comparso originariamente nella run di Thor scritta da Jason Aaron, che è ora presentata in edicola da Panini Comics, all’interno della collana Marvel Integrale. Per quanto accolto positivamente, non sono mancate critiche all’aspetto di Gorr in Thor: Love and Thunder.

Christian Bale spiega come mai in Thor: Love and Thunder il suo Gorr il Macellatore di Dei sarà diverso dall’originale fumettistico

Credits: Variety

Se paragonato al look fumettistico del personaggio, la differenza è evidente, non solo per quanto le sue fattezze, ma anche per la fisicità dell’alieno. Un aspetto che non ha entusiasmato i fan, ma che è stato recentemente affrontato da Christian Bale durante un’intervista con ComicBook.com:

“Ero reduce dalla lavorazione di un film dove era necessario che non avessi una muscolatura possente. E quando ho visto l’aspetto del personaggio, inizialmente ho pensato che non fosse possibile, nei fumetti ha la fisicità di qualcuno con cui ci si pensa bene prima di affrontarlo. E ho pensato che non fosse possibile, per la mia condizione fisica, interpretare questo personaggio, avevamo letteralmente tre giorni tra la fine del mio precedente impegno e la trasferta in Australia, per potermi sottoporre alla quarantena e tutto l’iter. Solitamente preferisco aver più tempo tra un impegno e l’altro, ma la pandemia ha impedito che le cose andassero come previsto”

Ripensando alla carriera di Bale, non è difficile comprendere questa sua cura minuziosa nell’interpretazione dei propri personaggi. È leggendario il suo trasformismo, che gli ha consentito di passare da un fisico deperito come in L’uomo senza sonno al muscoloso corpo di Bruce Wayne nella Trilogia di Batman di Nolan, arrivando a mostrare un fisico obeso in American Hustle prima e Vice in un secondo momento.

Rimani aggiornato su tutte le nostre news ed articoli. Iscriviti al canale Telegram di CulturaPOP

Per interpretare Gorr, Bale ha utilizzato delle protesi pesanti, comprese delle lunghe unghie che l’attore ha mostrato di aver particolarmente sofferto, al punto che non ha nascosto come si sia sentito in difficoltà nell’indossarle, visto che continuava a pensare a come eseguire anche i gesti più semplici, complicati da queste protesi. Fortunatamente, con un personaggio eclettico come Taika Waititi, regista della pellicola, non mancano certo le soluzioni, e quindi è stato trovato un modo per conferire a Gorr i suoi poteri senza legarli necesariamente alla sua fisicità:

“Quindi ci siam detti ‘Va bene, utilizzeremo i poteri che ha, quelli che riceve dalla Necro Sword’, scelta che ha funzionato alla perfezione secondo me. E comunque, la gente voleva vedere il suo di posteriore (riferimento alla scena in cui Hemsworth compare denudato nel trailer, NdR), non il mio”

Se Bale non si è potuto sottoporre alla sua tradizionale preparazione fisica, Natalie Portman ha invece eseguito un allenamento specifico per arrivare preparata al suo ruolo di Potente Thor per Thor: Love and Thunder:

“Mi sono allenata a lungo prima, durante e anche dopo, ho fatto tutta la profilassi proteinica. Mi ha davvero aiutata per arrivare preparata al livello di azione a cui siamo stati sottoposti”

L’offerta di Disney Plus