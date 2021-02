Tom Holland e il suo (disastroso) provino per Star Wars

Che lo si ami o lo si odi, Tom Holland è sicuramente uno degli attori maggiormente in voga negli ultimi anni, specie per la sua partecipazione nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Peter Parker/Spider-Man (ruolo che tornerà a ricoprire in Spider-Man 3, le cui riprese sono attualmente in fase di realizzazione).

Holland nei panni di Nathan Drake.

La sua fama non è nata da un giorno all’altro: nel corso di un’intervista con la redazione di Backstage (leggi la notizia qui), l’attore ha infatti discusso di alcuni dei provini andati per il verso sbagliato. In particolare, Holland ha rivelato di aver preso parte alle audizioni per il ruolo di Finn nella trilogia sequel di Star Wars (ruolo poi andato all’attore John Boyega).

L’attore ha infatti raccontato il suo provino per la parte, concluso purtroppo nel peggiore dei modi:

Ricordo ancora la mia audizione per Star Wars. Ero al quarto, quinto provino, penso stessi sostenendo l’audizione per il ruolo andato a John Boyega. Ricordo di aver provato una scena con una ragazza – che Dio la benedica – e lei aveva la parte di un drone. Quindi mentre io esclamavo: ‘Dobbiamo tornare alla nave!’, lei rispondeva: ‘Bleep, bloop bloop, bleep bloop’. Non riuscivo a smettere di ridere. L’ho trovato troppo divertente.

Holland ha poi proseguito il suo racconto, aggiungendo: «Mi stavo sentendo male, perché ero cosciente di quanto lei si stesse sforzando di essere un vero androide, o chi per lui. Chiaramente, alla fine non ho avuto la parte. Decisamente, non è stato il mio momento migliore.»

Nonostante tutto, di lì a poco Holland riuscì a ottenere il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe: col senno di poi, oseremmo dire che il suo “fallimento” nell’universo di Guerre Stellari si è trasformato nel suo più grande successo.

Tom Holland tornerà prossimamente in Cherry, film di Anthony e Joe Russo – registi di Avengers: Infinity War ed Endgame – previsto sul catalogo di Apple TV+ a partire dal 12 marzo 2021. L’attore tornerà anche in Chaos Walking di Doug Liman, oltre all’attesissimo Uncharted, l’adattamento live-action del videogioco sviluppato da Naughty Dog per console PlayStation.