Tom & Jerry in esclusiva digitale dal 18 Marzo

Da Giovedì 18 Marzo, il film live-action di Tom & Jerry diretto da Tim Story sarà disponibile in esclusiva digitale sulle principali piattaforme, ovvero Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV e per il noleggio premium su Sky Primafila e Infinity.

Courtesy Warner Bros. Pictures

Una delle rivalità più accese e amate della storia dell’animazione si riaccende quando il topo Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York mentre sta per essere celebrato il “matrimonio del secolo”, costringendo colui che ha organizzato l’evento ad assumere il gatto Tom per liberarsi di lui. Ovviamente il trambusto di questa “guerra” creerà non pochi problemi e minaccerà di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, verrà fuori un problema ancora più grande: lo staff dell’hotel sta cospirando contro di lui e i tre dovranno collaborare per fare in modo di passarla liscia.

All’interno del film, inoltre, è presente un breve ma divertente cameo di Paolo Bonolis, oltre che un altro totalmente vocale di Luca Laurenti.

Courtesy Warner Bros. Pictures

Il canale ufficiale di Warner Bros., in occasione dell’uscita del film, ha deciso di rendere disponibili gratuitamente sul proprio canale youtube i primi dieci minuti, che potete vedere qua sotto:

Basato sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera, Tom & Jerry è diretto da Tim Story, prodotto da Chris DeFaria e scritto da Kevin Costello per Warner Bros. Pictures. Il cast è composto da Chloë Grace Moretz, Michael Peña , Colin Jost, Rob Delaney, Pallavi Sharda (“Lion”), Jordan Bolger, Patsy Ferran, Nicky Jam, Bobby Cannavale, Lil Rel Howery e Ken Jeong.

Courtesy Warner Bros. Pictures