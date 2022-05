L’anime Malevolent Spirits: Mononogatari è l’adattamento dell’omonimo manga di Onigunsō lanciato sulla rivista Miracle Jump di Shueisha nell’aprile 2014 e successivamente passato a Ultra Jump nel gennaio 2016. Ora, il sito ufficiale ha pubblicato il primo trailer dell’anime e ha fornito alcune informazioni riguardanti lo staff, il cast e la trama.

Tutto quello che sappiamo sull’anime Malevolent Spirits: Mononogatari

La serie è prodotta da Bandai Namco Pictures, lo studio di animazione affiliato al conglomerato giapponese di giocattoli e videogiochi. Lo studio è noto per aver prodotto l’adattamento anime della commedia fantascientifica Gintama di Hideaki Sorachi e ha anche creato Birdie Wing: Golf Girls’ Story, un nuovo anime sportivo che ha debuttato ad aprile ed è attualmente trasmesso in simulcast da Crunchyroll. Shiori Fujisawa disegna i personaggi mentre John Kanda e XELIK compongono le musiche. Nel cast troviamo Takeo Ōtsuka nel ruolo di Hyōma Kunato e Yūki Takada come Botan Nagatsuki

Questa la sinossi:

Quando gli spiriti passano nel mondo umano, possono possedere vecchi oggetti e acquisire una forma fisica: uno tsukumogami. Gli tsukumogami possono essere gentili, violenti o una via di mezzo, quindi il clan Saenome aiuta pacificamente a rimandarli nel mondo degli spiriti per evitare la distruzione. Kunato Hyouma è un membro del clan, ma è tutt’altro che pacifico, poiché serba rancore per il fatto che uno tsukumogami lo ha privato di qualcosa di importante. Temendo che la rabbia sfacciata di Hyouma nel trattare con questi spiriti porti a catastrofi soprannaturali, il nonno di Hyouma lo manda a vivere a Kyoto con Nagatsuki Botan, una giovane donna insolita che in realtà vive con gli tsukumogami come una famiglia! Riuscirà Hyouma a controllare le sue emozioni quando ha a che fare con gli tsukumogami, o il suo stesso spirito è destinato a essere posseduto dalla rabbia per sempre?

Qui sotto potete guardare il trailer:

Al momento non sappiamo quando l’anime uscirà per cui rimaniamo in attesa di nuovi aggiornamenti. Quello che sappiamo è che dovrebbe debuttare anche su Crunchyroll.