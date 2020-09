Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il Sorgere della Terra, trailer e sinossi

Netflix ha diffuso il primissimo trailer di Transformers: War for Cybertron Trilogy – Il sorgere della Terra ovvero la seconda parte della trilogia animata che rinarra gli ultimi giorni della guerra fra Autobot e Decepticon sul pianeta Cybertron.

Eccovi il trailer:

Transformers: War for Cybertron Trilogy– Il sorgere della Terra sarà composta da 6 episodi da 22 minuti circa; per il momento non è stata fornita una data di uscita.

Questa la sinossi:

L’Allspark è scomparso e Megatron è costretto ad affrontare la cruda realtà: i Decepticon sono intrappolati sull’agonizzante Cybertron. Nel frattempo, Optimus Prime e il suo team sono persi nei più oscuri recessi dello spazio e intraprendono una missione disperata, imbattendosi inaspettatamente in… mercenari interspaziali.

Transformers: War for Cybertron Trilogy

Come lascia intuire il titolo Transformers – War For Cybertron Trilogy una trilogia animata prodotta da Rooster Teeth (RWBY) ed è animata da Polygon Pictures (Knights of Sidonia, Godzilla); la seconda parte già annunciata ma senza una data di uscita si intitolerà Transformers – War For Cybertron Trilogy: Earthrise.

FJ DeSanto (Transformers: Titans Return, Transformers: Power of the Primes) è lo showrunner di Transformers – War For Cybertron Trilogy mentre George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight (Transformers: Cyberverse) e Brandon Easton (Agent Carter, Transformers: Rescue Bots) si sono occupati delle sceneggiature.

Transformers – War For Cybertron Trilogy: Siege, che ha debuttato lo scorso 30 luglio su Netflix, è la prima parte della trilogia ed è composta anch’essa da 6 episodi da 22 minuti ciascuno.

Eccovi la trama:

Transformers – War For Cybertron Trilogy: Siege è ambientata durante l’ultima fase della devastante guerra civile che contrappone Autobots e Decepticons. Questa guerra ha lacerato il loro pianeta natale Cybertron e i leader delle due fazioni, Optimus Prime e Megatron, vogliono entrambi a loro modo salvarlo riunendo la popolazione ma con metodi decisamente diversi. Sperando di poter vincere il conflitto, Megatron sta considerando la possibilità di utilizza l’Allspark – la fonte di vita e potere su Cybertron – formattando gli Autobots e unificando Cybertron. Inferiori di numero, male equipaggiati e sotto assedio gli Autobots hanno messo a punto una serie di controffensive per una missione che, se dovesse essere un successo, terminerà con un risultato impensabile: la distruzione del pianeta tramite la sua distruzione.

Transformers

Transformers è un media franchise prodotto dalla americana Hasbro e dalla giapponese Takara Tomy, due produttrici di giocattoli. Il franchise nacque nel 1984 con la linea di giocattoli omonima incentrata su un gruppo di personaggi che nella finzione scenica erano forme di vita robotiche extraterrestri modulari autoconfiguranti, in lotta fra loro in una guerra civile senza fine; questi personaggi arrivarono sulla Terra e grazie al loro aspetto di veicoli quali automobili, camion, aerei e treni e navi (anche se in alcune serie sono in grado di assumere l’aspetto di animali), passano inosservati ma trasformandosi all’occorrenza in robot antropomorfi che lasciano intuire la loro duplice natura con dettagli come ruote, fanali e altri particolari nella forma robotica. Col tempo il franchise si è ampliato con cartoni animati, fumetti, film e videogiochi.