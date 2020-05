Trudvang Adventures: in arrivo l’adattamento per 5E di Trudvang Chronicles

RiotMinds ha annunciato Trudvang Adventures, una nuova edizione del gioco di ruolo Trudvang Chronicles adattata per la Quinta Edizione di Dungeons & Dragons.

Il gioco svedese, localizzato in Italia da Wyrd Edizioni, approderà così nella popolare 5E, dando così la possibilità a nuovi giocatori di immergersi nelle atmosfere nordiche di uno dei giochi di ruolo apprezzati dalla community internazionale. Per Magnus Malmberg di RiotMinds la decisione di adattare il gioco per la Quinta Edizione è stata maturata in seguito al fortunato periodo che sta attraversando lo strumento del crowdfunding (in particolare la piattaforma Kickstarter) e le crescenti richieste dei giocatori di Trudvang Chronicles.

L’adattamento per la Quinta Edizione punterà a raggiungere un pubblico nuovo e ad espandere così il proprio marchio. L’editore tiene a sottolineare che questa operazione non toglierà energie a Trudvang Chronicles RPG, che continuerà ad essere supportato con nuovi supplementi ed avventure.

Trudvang Adventures 5E (TA5E) porterà nella Quinta Edizione un’ambientazione unica basata sulle grandi saghe e mitologie celtiche e norrene.

Nella sua incarnazione originale si tratta di un gioco dark fantasy nordico che pone il focus su una dimensione formata da misteri, forze soprannaturali e spiriti della natura. Tra gli aspetti distintivi di questo gioco vi sono magia e religione. Questi temi tipici del fantasy in questa ambientazione sono concepiti come elementi di tipo sciamanico e mitologico e connessi in maniera profonda e unica nella vita delle diverse popolazioni.

Trudvang Adventures 5E comprenderà due volumi cartonati: Hero Companion e Setting Companion.

Hero Companion sarà un volume di 150 pagine circa al cui interno saranno raccolte tutte le informazioni necessarie per la creazione dei personaggi giocanti, tra cui la nuova razza dei Mezzi Troll, nuove sottoclassi, e nuovi background.

Setting Companion conterrà tutti gli aspetti di questa ambientazione (geografia, storia, cultura, popolazioni) necessari per narrare efficacemente una sessione di gioco di Trudvang Adventures. Oltre agli aspetti prettamente descrittivi in Setting Companion troveranno spazio oggetti magici, reliquie sacre e idee e suggerimenti di trama.

Il crowdfunding diTrudvang Adventures 5E sarà lanciato su Kickstarter il prossimo 23 maggio. Per tutte le informazioni potete visitare il sito ufficiale di RiotMinds.