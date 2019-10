Ultra PRO venderà i d20 in metallo ufficiali di Dungeons&Dragons

Ultra PRO annuncia la messa in vendita di un set di d20 in metallo ufficiali per D&D: Dungeons & Dragons Heavy Metal Dice Set

“I dadi non sono mai troppi!” ecco la risposta che sicuramente otterreste chiedendo ad un giocatore di ruolo quando si è dotati a sufficienza di quei piccoli poliedri di plastica.

E alla Ultra PRO, la casa di produzione di Los Angeles famosa per essere legata a molti gadget e strumenti legati a Magic: The Gathering, devono averla pensata esattamente nella stessa maniera.

Dopo aver annunciato la produzione delle Figurines of Adorable Power, di cui vi abbiamo parlato qui, ora l’azienda americana ha deciso di arrivare sui tavoli da gioco del gdr più famoso del mondo, anzi direttamente nelle mani dei giocatori. E di farlo alla grande!

È infatti di pochi giorni fa la notizia che l’azienda inizierà a produrre un set di dadi a venti facce (d20) di “lusso” che verrà commercializzato con il nome di Dungeons & Dragons Heavy Metal Dice Set.

Fatti in una pregiata lega di zinco e completamente pieni, questi dadi non solo faranno sentire il loro peso, ma mostreranno a tutti che siete dei veri e propri fans del gioco di ruolo targato Wizards of the Coast. Infatti questi d20, due per ogni set, non solo saranno dadi ufficiali di D&D ma riporteranno il logo del gioco al posto del numero più alto: l’ormai iconica lettera “&” rivisitata in chiave draconica

Per la gioia di molti i numeri saranno disposti in modo casuale: nessun rischio di ritrovarsi al tavolo dei poliedri spindown.

Per i meno avvezzi: questi ultimi presentano i valori numeri in sequenza (questo per facilitarne l’uso come conta punti o segna ferite) e, nelle mani dei più smaliziati, potrebbero essere furbescamente usati in modo da ottenere più facilmente i risultati più alti. Ulteriore fonte di soddisfazione sarà la facilità di lettura dei risultati; i dadi, due per ogni set, saranno infatti bicolore: nero per la superficie di rotolamento e rosso per i numeri e il logo.

Il Dungeons & Dragons Heavy Metal Dice Set sarà immesso sul mercato già durante questo mese di Ottobre e verrà venduto ad un prezzo consigliato al pubblico di 14,99$