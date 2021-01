Una scatenata dozzina, Zach Braff sarà il padre

Zach Braff, noto per aver interpretato JD in Scrubs per oltre un decennio, si unirà a Gabrielle Union nell’imminente remake Disney + di Una scatenata dozzina.

La serie TV narrerà le avventure di una famiglia multietnica composta da 12 persone e, come i film originali, parlerà di come i genitori cerchino di barcamenarsi tra l’azienda di famiglia e la vita casalinga. Scritta da Kenya Barris, noto al pubblico per aver creato la serie TV Black-ish, la nuova versione di Una scatenata dozzina sarà diretta da Gail Lerner (Grace e Frankie), mentre Shawn Levy e Gabrielle Union saranno produttori esecutivi. L’arrivo della serie su Disney + è previsto per il 2022

L’originale Una scatenata dozzina è stato pubblicato nel 1950 ed è basato sul libro autobiografico di Frank Bunker Gilbreth Jr. e Ernestine Gilbreth Carey. Decenni dopo, la 20th Century Fox diede alla storia nuova vita con una commedia cinematografica del 2003, diretta da Shawn Levy, con Steve Martin e Bonnie Hunt nel ruolo dei genitori dell’insolitamente popoloso clan Baker. Il cast comprendeva anche Piper Perabo, Hilary Duff, Alyson Stoner, Ashton Kutcher e Dax Shepard. Il successo del primo film, che portò ad un incasso al botteghino di circa 190 milioni di Dollari, portò nel 2005, Steve Martin e Bonnie Hunt a riprendere i propri rispettivi ruoli nel sequel Il ritorno della scatenata dozzina diretto da Adam Shankman. Il film portò Hilary Duff a vincere, nel 2006, il premio Kids’ Choice Award come migliore attrice.

Zach Braff ha confermato la notizia del suo coinvolgimento nella serie su Instagram, scrivendo,

Ho sognato di aver sposato @gabunion e di avere 12 figli. Si è avverato!!!! Scritto da Kenya Barris!!!! Andiamo via di qui!

La notizia della collaborazione tra Gabrielle Union e Kenya Barris per la creazione della nuova serie TV per Disney + di Una scatenata dozzina è stata rivelata durante il Disney Investors Day di Dicembre 2020.