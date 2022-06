Vecna è arrivato nella Quinta Edizione di Dungeons & Dragons!

In contemporanea alla quarta giornata della Netflix Geeked Week (quella interamente dedicata a Stranger Things) Wizards of the Coast ha diffuso “The Vecna ​​Dossier“, un documento che racchiude le statistiche aggiornate alla 5E di Vecna, iconico arcilich nemesi di innumerevoli party di avventurieri, nonché ultimo villain della quarta stagione dell’acclamata serie originale Netflix.

Vecna arriva in Quinta Edizione

Vecna è uno dei cattivi storici del gioco, tuttavia non era ancora mai apparso in Dungeons & Dragons Quinta Edizione, che invece aveva visto l’arrivo di altri cattivi iconici, come ad esempio il demilich Acererak. Grazie al successo senza pari della quarta stagione di Stranger Things, Wizards ha pensato di accontentare i fan di D&D e della serie Netflix con un piccolo ma significativo omaggio.

The Vecna ​​Dossier è un supplemento gratuito su D&D Beyond, piattaforma online per Dungeons & Dragons recentemente acquisita da Wizards, che contiene le statistiche di Vecna ​​nella sua forma pre-ascesa e la storia che ne descrive dettagliatamente la sua ascesa come arcilich e la sua creazione del Il Libro delle Fosche Tenebre. Ovviamente all’interno del documento non poteva mancare l’illustrazione del temuto arcilich, che per il debutto in Quinta Edizione fa bella mostra mostra di sé nella sua nuova versione, realizzata dall’illustratore Kieran Yanner (qui il suo profilo instagram).

Dando un’occhiata a The Vecna ​​Dossier (che trovate qui) emergono alcune novità interessanti, in quanto inedite per quel che riguarda le regole specifiche degli arcilich. Vecna possiede una reazione di nome Dread Counterspell (Controincantesimo Terrificante), in grado di negare gli incantatori nemici e contemporaneamente infliggere danni, inoltre è in grado di utilizzare un attacco conico chiamato Flight of the Damned (Volo dei Dannati) che aggiunge la condizione spaventato a coloro che falliscono un tiro salvezza di costituzione. Un’altro potentissimo attacco che è stato assegnato all’incarnazione per 5E è Rotten Fate (Destino Putrido), un attacco necrotico che infligge quasi 100 danni e tramuta il bersaglio in uno zombie se viene ucciso dall’attacco.