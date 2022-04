Vecna viene nominato per la prima volta nel supplemento a Dungeons & Dragons del 1976 Eldritch Wizardry dove Brian Blume ci parla di due mitici artefatti chiamati la Mano e l’Occhio di Vecna, gli unici resti di un potente e malvagio lich, una temibile creatura non morta. Altro dettaglio che emerge è il nome della sua guardia del corpo: Kas.

Vecna: tra Dungeons & Dragons e Stranger Things

Vecna: le origini. Dagli artefatti a Ravenloft

Vencna: la lore

Vecna: Funko POP!, Critical Role e Stranger Things

Il nome Vecna è un anagramma di Vance. Il riferimento è allo scrittore Jack Vance (1916-2013), si tratta dell’autore fantasy e di fantascienza che ha maggiormente influenzato lo sviluppo di Dungeons & Dragons in particolare con il suo Ciclo della Terra Morente. Sembra che la Mano e l’Occhio di Vecna siano stati ispirati da oggetti simili che appaiono nella trilogia Le Spade di Corum (1971), dello scrittore fantasy Michael Moorcock: la mano di Kull e l’occhio di Rhynn. Vecna riappare di persona solo molti anni più tardi con la Seconda Edizione di Advanced Dungeons & Dragons e per la precisione nell’avventura Vecna Lives! (1990) di David “Zeb” Cook in cui assurge al ruolo di semi divinità destinata però a finire rinchiusa nel semi piano di Ravenloft. Il suo tentativo di fuga da Ravenloft verrà descritto nell’avventura Vecna Reborn (1998) di Monte Cook

Nel 2000 torna protagonista nell’avventura Die Vecna Die! di Bruce R. Cordell e Steve Miller, una grande epopea sospesa tra Greyhawk, Ravenloft e Planescape in cui l’intero multiverso è in pericolo. Con la 3° Edizione di Dungeons & Dragons Vecna assurge al rango di divinità entrando a far parte ufficialmente del pantheon del gioco. Nella 4° e 5° edizione di D&D almeno per ora, la sua figura non ha avuto molto rilievo. Ma rimaniamo in attesa…

La storia narra che Vecna fosse un essere umano vissuto secoli e secoli fa e facesse parte della casta degli intoccabili, gli Ur-Flan, della città di Fleeth su Oerth, quindi Greyhawk. I primi rudimenti di magia gli furono insegnati dalla madre Mazzel che fu però condannata a morte dai governanti di Fleeth per stregoneria. Vecna giurò vendetta e si applicò ancora di più nello studio della magia, in particolare nella magia nera diventandone il primo maestro umano. Alcuni dicono che arrivò a un tale livello grazie agli insegnamenti di Mok’slyk Il Serpente, personificazione stessa dalla magia arcana.

Dopo 1000 anni dalla sua nascita Vecna era ormai divenuto un lich, si dice istruito dal demone Orcus, e si trovava a capo di un grande impero, situato nelle Rushmoors, e decise di dare seguito al suo desiderio di vendetta assediando la città di Fleeth con un’orda di non morti e di incantatori arcani. Ma durante la battaglia fu quasi distrutto da un potente raggio di luce evocato dai chierici di Pholtus, il dio della Luce, dell’Ordine, dei Fenomeni Celesti e della Rigidità. Fu salvato da uno dei suoi generali Acererak, che un giorno sarebbe divenuto egli stesso un potente semilich e protagonista dell’avventura per D&D 5° Edizione Tomb of Annihilation (2017).

La battaglia proseguì e gli ufficiali della città, vista l’imminente sconfitta, si recarono da Vecna per chiedere pietà, ma lui distrusse la città e uccise tutti i suoi abitanti. Dopo di che lasciò andare gli ufficiali. Nulla sembrava poter fermare Vecna che però fu tradito da uno dei suo luogotenenti più fedeli, Kas chiamato anche First Vampire, Kas The Bloody-Handed o semplicemente The Betrayer, che lo uccise con la spada che il lich stesso gli aveva forgiato. Ma Vecna non morì del tutto e il suo l’occhio e la mano sopravvissero.

Così, dopo molti anni, Vecna fece il suo ritorno sotto forma di semi-divinità della magia e segreti. Il suo culto contribuì a mettere in moto alcuni eventi che gli avrebbero concesso il potere di una divinità maggiore, ma il piano fu sventato e Vecna ​​finì imprigionato nel Semipiano del Terrore. Riuscì a fuggire anche da qui recandosi nella città di Sigil, dove giunse pericolosamente vicino a riorganizzare tutto il multiverso secondo i suoi desideri. Ma anche questa volta i suoi piani fallirono e Vecna venne espulso da Sigil da un gruppo di avventurieri e tornò ad essere una divinità minore, in attesa di tempi migliori.

Vecna: Funko POP!, Critical Role e Stranger Things

Negli ultimi anni il personaggio di Vecna è tornato alla ribalta grazie a Wizkids/NECA, famosa per la sua linea di miniature pre-dipinte, che ha realizzato una bellissima replica del suo occhio e della sua mano. Si tratta di repliche davvero ben fatte, colorate in maniera superlativa, e sistemabili in un supporto di tutto rispetto formato da una base in legno e una cupola in vetro che li proteggerà dalla polvere.

Anche i famosi Funko POP! ne hanno proposto un’edizione limitata, con tanto di dado a venti facce incluso, per non parlare di Magic, il gioco di carte collezionabile, che nell’espansione dedicata ai Forgotten Realms ha visto la mano e l’occhio apparire sotto forma di artefatti dagli arcani poteri. Ma la notizia recente più importante è l’arrivo di Vecna nella serie televisiva Stranger Things, in cui, sembra, sarà IL cattivo per eccellenza della Stagione 4. Almeno così suggerisce l’ultimo trailer uscito e il titolo del 4° episodio della serie: “La maledizione di Vecna”.

Dal punto di vista “estetico” non possiamo che ben sperare essendo il suo costume realizzato da Barrie Gower, il “creatore” del Night King e di altri personaggi per la serie televisiva del Trono di Spade e che è reduce dal lavoro sul prossimo capitolo Marvel Cinematic Universe, Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Vecna rimane uno dei cattivi maggiormente iconici di D&D tanto da aver affascinato anche Matthew Mercer, che l’ha utilizzato come villain principale della prima, storica, campagna di Critical Role. Nulla mi toglie dalla testa che Voldelmort debba molto alla sua figura: per l’estetica, per il fatto di essere un potente mago, di avere filatteri in cui salvare al sua essenza, per il suo rapporto particolare col serpente, perché il suo nome incute timore ed è meglio non pronunciarlo ad alta voce… ma questa è solo una mia opinione!

Tuttavia Vecna, per il momento, rimane al margine dei progetti degli autori di Dungeons & Dragons, ma la sua comparsa in Stranger Things fa ben sperare per il futuro. Magari era tutto studiato a tavolino oppure la Wizards of the Coast prenderà la palla al balzo per rilanciare il personaggio.