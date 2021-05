Venom: nel sequel ci saranno riferimenti a Spider-Man?

In data odierna Sony ha finalmente diffuso in rete il trailer ufficiale di Venom: La furia di Carnage, sequel del film del 2018 con Tom Hardy. I fan hanno scovato nel video numerosi riferimenti al mondo di Spider-Man, tra cui il giornale Daily Bugle, e si sono chiesti se in futuro ci possa essere un cross-over tra i personaggi.

Sulla questione è intervenuto il regista Andy Serkis, che ha spiegato come l’inserimento degli easter egg sia stato voluto, ma nel suo film i personaggi sono ignari dell’esistenza di Spider-Man. Il mondo di Venom, dunque, rimane per il momento distaccato da quello dello Spidey di Tom Holland, ma in futuro tutto potrebbe accadere.

In passato si era anche diffusa una voce secondo cui il giovane attore fosse in trattative per apparire nel sequel di Venom, ma non c’è mai stata una conferma ufficiale in merito.

Venom: La furia di Carnage, i personaggi non sapranno dell’esistenza di Spider-Man

A vestire i panni del celebre simbionte Carnage ci penserà Woody Harrelson, già apparso nella scena post-credits del primo film. Nel cast tornerà anche Michelle Williams nei panni di Anne Weying. Il film, spostato numerose volte per via dell’emergenza sanitaria, uscirà il 24 settembre in America, mentre in Italia arriverà in autunno.

Ecco la sinossi ufficiale del sequel di Venom: Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Dal trailer pubblicato si evince come sarà mantenuto quel mix di comedy e azione che aveva caratterizzato il film del 2018. Nonostante i pareri misti di critica e pubblico, la pellicola riuscì a incassare oltre 850 milioni di dollari al box-office.

