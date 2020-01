Vergil (Devil May Cry 5), la ARTFX J di Kotobukiya

Vergil, il fratello di Dante, si unisce alle figure tratte da Devil May Cry per la linea ARTFX J di Kotobukiya. Si tratta di una serie di collezionabili in scala 1/8 realizzate in PVC con un attento e meticoloso lavoro di restituzione dei particolari.

Vergil è uno dei personaggi chiave della famosa serie di videogiochi prodotta da Capcom con il titolo Devil May Cry. Oltre ad essere il fratello gemello di Dante, il principale protagonista della serie, ha svolto nuomerosi ruoli all’interno della saga. Nel primo capitolo appare con l’aspetto di Nelo Angelo (il suo alter ego), nel terzo capitolo, Devil May Cry 3, come nemico principale e nell’edizione speciale, sempre del terzo capitolo è anche un personaggio giocabile. L’aspetto tenebroso, e le skill leggermente differenti dal fratello ne hanno fatto un personaggio amatissimo anche dai fan, al pari del fratello Dante.

Vergil è rappresentato in una posa dal chiaro intento bellicoso, pronto ad attaccare, proprio come le precedenti figures di questa linea che sono state già rilasciate, Dante e Nero. Chiaramente essendo questa figure ispirata al quinto capitolo della saga i vestiti sono gli stessi che indossa nel gioco.

Sebbene la scelta del vestito completamente nero possa sembrare sfavorevole dal punto di vista di una figure il team di Kotobukiya è stato in grado di conferirgli una pittura speciale in grado di tenere conto di ombre e bagliore della luce. Il realismo di pittura e scultura che questa statua possiede si può apprezzare a pieno sotto diversi aspetti: dalla trama sui copriscarpe al cappotto che da l’illusione di avere un aspetto vellutato. “Yamato”, la spada di Vergil non manca chiaramente di alcun dettaglio. Partendo dalla lama all’elsa, l’arma sembra quasi possa essere utilizzata per il combattimento nella vita reale. Il cinturino fissato all’elsa dalla spada è stato rappresentato come se stesse davvero ondeggiando a causa del vento.

La statua di Vergil è in preordine presso i vari distributori, tra cui sideshow.com, al prezzo di circa 200 euro con uscita fissata per il mese di Settembre 2020.