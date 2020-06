Wandavision sarà la più lunga delle serie Marvel?

Se c’è una cosa che si conosce delle nuove serie TV Marvel che andranno in onda su Disney+, è la durata delle stesse, ovvero tra i sei e gli otto episodi. Secondo Murphy’s Multiverse, però, la serie Wandavision potrebbe avere un numero maggiore di episodi.

Secondo il portale Murphy’s Multiverse, Lizzie Hill, una stuntman coinvolta nella serie Wandavision, ha segnato sul curriculum delle apparizioni anche in un ipotetico “nono episodio”. Naturalmente, questo non significa che la nuova produzione di Disney+ sarà limitata a nove episodi, risultando più lunga anche di The Mandalorian, ma potrebbe essere addirittura più longeva.

Secondo quanto appreso fino ad ora, le nuove serie Marvel saranno concepite come dei lunghissimi film, come dichiarato recentemente da Anthony Mackie, attore interprete di Falcon, in un intervista con Variety:

“L’abbiamo girata esattamente come un film. Tutti quelli che avevano già lavorato in TV prima avevano un’espressione del tipo ‘Non ho mai lavorato in un programma TV come questo.’ Il modo in cui stavamo girando, sembrava esattamente quello di un film, ma adattato ad una serie TV. Quindi invece di un film di due ore, un film di sei o otto ore. “

Concetto ribadito anche dal collega Paul Bettany, interprete di Visione, in un’intervista con MTV News:

.@disneyplus’s #WandaVision looks to be a genre-bending ride through the @Marvel universe we’ve come to know and love. #ElizabethOlsen and @Paul_Bettany talked to us about how the show surprised them, its “sitcom” style, and how the #DoctorStrange sequel dovetails into it pic.twitter.com/PNC7C6npdy — MTV NEWS (@MTVNEWS) August 29, 2019

“Oh, non penso che io o Lizzie siamo mai stati più sorpresi di quando Kevin ci ha proposto questa idea. […] Quello che ha fatto è stato lanciare questa idea per una sorta di film di sei ore che non avrei mai visto in un milione di anni, motivo per cui è lui quello che ha guadagnato molti soldi, perchè è lui che ci ha pensato. Ed è così all’avanguardia, strano e incasinato e poi si sposta senza soluzione di continuità in un territorio più familiare. Ma il posto in cui inizia è così strano.”

L’uscita di Wandavision è prevista per Dicembre 2020, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+.