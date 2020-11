Wonder Girl – arrivano serie a fumetti e serie TV

Nella tarda serata di ieri, Deadline ha confermato che The CW ha iniziato lo sviluppo per una serie TV incentrata su Wonder Girl. Non si tratta però né di Cassie Sandsmark né di Donna Troy (già vista in Titans) bensì di Yara Flor ovvero la Wonder Girl di DC Future State, l’evento che coinvolgerà tutta la linea editoriale DC a gennaio e febbraio.

Wonder Girl – la serie a fumetti

L’annuncio della serie TV è stato preceduto dalla conferma che, alla fine di DC Future State, Wonder Girl sarà il primo personaggio a godere di una miniserie. Ad annunciarlo è stata Joëlle Jones (vista recentemente all’opera su Catwoman) che si occuperà a quanto pare di testi e disegni.

Yara Flor è figlia di una amazzone e di un Dio del Fiume brasiliano.

Per il momento non sono stati rivelati né la data di uscita della miniserie né il numero di albi da cui sarà composta.

L’editor Jamie S. Rich aveva descritto così il personaggio di Yara:

Scopriremo la connessione fra le varie tribù Amazzoni della storia dell’Universo DC. Yara ha una connessione con le Amazzoni che scopriremo contemporaneamente alle sue origini e che la trasformeranno in Wonder Woman in DC Future State. È una immigrata brasiliana negli Stati Uniti e questo sarà un elemento fondamentale nella sua storia. La conosceremo come Wonder Woman ma scopriremo cosa significa per lei, da dove viene, perché è stata scelta e come si rapporta a Diana e alle altre amazzoni.

Wonder Girl – la serie TV

Contemporaneamente all’annuncio della miniserie a fumetti, The CW ha annunciato lo sviluppo di una serie TV che farà parte dell’ex-Arrowverse. Wonder Girl avrà come showrunner e produttrice esecutiva Dailyn Rodriguez (Queen of the South) e sarà prodotta dalla Berlanti Productions di Greg Berlanti, da Sarah Schechter e David Madden.

Nella serie, Yara Flor è una latina dreamer nata da una guerriera amazzone e da un dio brasiliano del fiume che scopre di essere la nuova Wonder Girl. Con i suoi poteri si trova presto a dover fronteggiare le forze del mondo che vogliono impossessarsi del mondo.

DC Future State – cos’è e come verrà pubblicato

DC Future State è un evento che coinvolgerà tutta la linea editoriale per due mesi, gennaio e febbraio 2021, stoppando la pubblicazione delle serie regolari così come strutturate attualmente e che riprenderanno la loro corsa a partire da marzo 2021.

DC Future State si comporrà di vari mini-serie, albi one-shot e albi one-shot antologici di foliazione più grande che verranno pubblicati a gennaio e febbraio 2021. Parteciperanno all’evento scrittori e disegnatori noti nell’ambito delle pubblicazioni DC ma ci sarà anche spazio per scrittori proveniente da altri media come serie TV e serie animate e per disegnatori che hanno lavorato in altri ambiti come per esempio la linea di graphic novel di successo destinata al pubblico young adult.

Fra i nomi coinvolti: Mariko Tamaki, Brian Michael Bendis, Gene Luen Yang, Joëlle Jones, Joshua Williamson, Nicola Scott, Cully Hamner and John Timms, along with new voices such as award-winning screenwriter John Ridley (12 Years A Slave), Brandon Vietti (Young Justice), Meghan Fitzmartin (Supernatural, DC Super Hero Girls), Brandon Easton (Thundercats, Transformers: War for Cybertron), Alitha Martinez (REPRESENT! It’s A Bird!), L.L. McKinney (Nubia: Real One), Paula Sevenbergen (Stargirl) and Siya Oum (Lola XOXO).

La conclusione dell’evento Dark Nights: Death Metal, il cui ultimo albo verrà pubblicato il 5 gennaio 2021, porterà una profonda modificazione del tessuto del tempo e dello spazio e anche se il Multiverso è stato salvato dalla distruzione, il suo futuro è stato riscritto anzi alcuni dei suoi futuri!

