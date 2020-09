Wonder Woman 1984 – nuova data di uscita italiana

Warner Bros. ha ufficializzato la nuova data di uscita di Wonder Woman 1984 e purtroppo, rispetto a quanto precedentemente riportato, l’attesissimo film con Gal Gadot slitta ancora una volta. La nuova data di uscita italiana è stata infatti fissata per il 14 gennaio mentre negli Stati Uniti parrebbe per il momento ferma al 25 dicembre, precedentemente il film era previsto per il 2 ottobre nelle sale.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato i passaggi salienti di una lunga intervista concessa da Gal Gadot, Chris Pine e dalla regista Patty Jenkins sui temi e le differenze di questo secondo film rispetto al primo.

Qualche settimana fa al DC FanDome è stato diffuso un nuovo trailer che vi riproponiamo in italiano:

Questo invece il nuovo poster:

Eccovi infine la sinossi di Wonder Woman 1984: