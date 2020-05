Wonder Woman: si pensa già ad un terzo film e ad uno spin-off

Come ben sappiamo Wonder Woman 1984 è slittato ad agosto – cliccate QUI per tutti i dettagli – ma questo non sta di certo fermando la macchinazione promozionale di uno dei cinefumetti più attesi degli ultimi anni tant’è vero che la regista Patty Jenkins ha concesso una lunga intervista a Total Film in cui ha parlato lungamente della pellicola e del perché si è optato per attendere l’uscita al cinema anziché proporla direttamente in digitale arrivando addirittura a sbilanciarsi sul futuro del franchise parlando di un terzo capitolo e di uno spin-off, di cui si è più volte vociferato, incentrato sulle Amazzoni.

La Jenkins non ha mai fatto mistero di aver concepito il franchise di Wonder Woman come composto da tre film principali e uno spin-off e ha anche più volte detto di avere con delle bozze di sceneggiatura già pronti da tempo.

La regista però ha sottolineato come non ci sia nulla di sicuro e che vi si dedicherà solo dopo che Wonder Woman 1984 per avere le idee più chiare e uno sguardo più riposato. Ha poi confermato che prima del terzo film l’idea è quella di lavorare e far uscire lo spin-off sulle Amazzoni.

Tuttavia non sarà lei a dirigerlo, pur dicendo che questa scelta è stata dura, ma si limiterà a produrre il film insieme a Geoff Johns oramai partner imprescindibile per lo sviluppo di questo franchise.

Anche Gal Gadot si era sbilanciata qualche mese fa dicendo che, qualora ci fosse stato un terzo film, difficilmente sarebbe stato ambientato nel passato come i due precedenti.

Wonder Woman 1984 ci catapulterà negli anni ’80 per una nuova avventura della Principessa Amazzone che dovrà affrontare due nemici completamente nuovi: Max Lord e The Cheetah.

Con il ritorno di Patty Jenkins alla regia e di Gal Gadot nel ruolo principale, “Wonder Woman 1984” è il seguito della Warner Bros. Pictures del primo film campione d’incassi sulla supereroina DC, “Wonder Woman” del 2017, che ha incassato 822 milioni di dollari a livello mondiale. Nel film recitano anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.