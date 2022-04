Nel corso dell’house show della WWE alla 02 Arena di Londra, tenutosi ieri sera, è stato ufficialmente annunciato il nome del Premium Live Event che si terrà sabato 3 settembre al Principality Stadium di Cardiff, in Galles. Sarà il primo grande show della Compagnia di Stamford in uno stadio del Regno Unito dopo oltre 30 anni.

L’evento si chiamerà WWE Clash at The Castle. L’annuncio è arrivato dal beniamino del pubblico britannico, Drew McIntyre (che abbiamo avuto modo di intervistare prima di WrestleMania). L’ex WWE Champion ha promesso al pubblico un evento indimenticabile a cui tutti vorranno prendere parte.

I biglietti dello show andranno in vendita il 20 maggio, ma nel frattempo i fan possono registrarsi al sito della WWE per la prevendita esclusiva che avrà luogo il 18 maggio.

The date is set, the location is locked in and now we have a name…

Saturday 3rd September

Principality Stadium

We’ll see you in Wales! pic.twitter.com/y4XgmOJQqO

— WWE on BT Sport (@btsportwwe) April 29, 2022