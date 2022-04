Grandi notizie per i fan della WWE. In data odierna è stato annunciato il Premium Live Event al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, sabato 3 settembre 2022. Si tratta del primo evento della Compagnia di Stamford in uno stadio del Regno Unito dopo oltre 30 anni (l’ultimo grande show fu SummerSlam ’92 al Wembley Stadium).

Annunciato il Premium Live Event della WWE in UK

22.01.16 - Principality Stadium Launch -.A general view of the Principality Stadium during its launch.

Situato nel cuore di Cardiff, la capitale del Galles – una destinazione culturale e sportiva con un record mondiale nell’ospitare eventi – il Principality Stadium è una destinazione poliedrica per eventi all’avanguardia, oltre a essere sede della squadra nazionale di rugby del Galles.

“Il Principality Stadium è il luogo perfetto per un grande evento, per tutti i nostri fantastici fan del Galles, d’Europa e di tutto il mondo”, ha detto John Porco, WWE Senior Vice President, Live Events. “Il weekend sarà pieno di una varietà di esperienze WWE che crediamo lasceranno un ricordo duraturo, alla pari con SummerSlam al Wembley Stadium nel 1992”.

“Il Galles fornirà una location iconica per il ritorno della WWE nel Regno Unito dopo 30 anni e mostrerà il nostro paese a un pubblico globale di milioni di persone, compresi gli interi Stati Uniti”, ha detto il ministro dell’economia del governo gallese Vaughan Gething. “Questo sarà l’aggiunta perfetta a un enorme anno di sport, intrattenimento e cultura in Galles che attirerà persone da tutto il mondo per sperimentare ciò che il nostro paese ha da offrire”.

“Siamo estremamente orgogliosi che il Principality Stadium sia stato scelto dalla WWE per ospitare questo grande evento, che testimonia la reputazione dello stadio come luogo di classe mondiale”, ha detto Mark Williams, Principality Stadium Manager. “Il Principality Stadium è unico per la sua posizione nel cuore del centro della città, il che offrirà indubbiamente ai fan della WWE un’esperienza senza pari sia all’interno che all’esterno dello stadio e porterà grandi benefici alla città di Cardiff”.

Le informazioni riguardanti il nome dell’evento, i biglietti in vendita e ulteriori aggiornamenti sull’evento saranno disponibili presto. Nel frattempo i fan della WWE interessati alla prevendita possono registrarsi sul sito ufficiale della Compagnia.