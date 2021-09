WWE Extreme Rules 2021: i risultati completi del PPV

La WWE ha consegnato agli archivi l’edizione di quest’anno di Extreme Rules, l’unico PPV in cui tutto è lecito per una sola notte. Tra ritorni shock e l’utilizzo di numerosi oggetti contundenti, lo show ha intrattenuto i fan presenti alla Nationwide Arena di Columbus, Ohio, delineando nuovi scenari in vista del Draft di ottobre che, come di consueto, rimescolerà le carte in tavola. Ecco un resoconto completo di quanto accaduto.

Kick-Off Match: Liv Morgan vs Carmella

L’ex campionessa femminile di SmackDown ha passato buona parte del match a proteggersi il volto, ma ha dovuto soccombere alla rabbia di Liv Morgan che, dopo averla fatta impattare contro il tavolo dei commentatori, l’ha schienata al centro del ring.

Six Men Tag Team Match: The New Day vs Bobby Lashley, AJ Styles & Omos

Un incontro non programmato e annunciato la sera stessa del PPV a seguito di una rissa nel backstage tra le varie superstar coinvolte. Le incomprensioni tra Lashley e Styles sono state decisive per consegnare la vittoria al team dei buoni grazie alla patentata Big Ending di Big E ai danni dell’ex WWE Champion. Continua, dunque, il trend positivo del New Day.

WWE SmackDown Tag Team Championship: The Street Profits vs The Usos (C)

Gli Street Profits hanno cercato di fare del loro meglio per portarsi a casa i titoli, ma l’esperienza e l’astuzia dei campioni sono risultate ancora una volta decisive. Jey e Jimmy hanno archiviato la pratica mettendo al tappeto Montez Ford con la combo doppio superkick – doppio splash dalla terza corda.

WWE Raw Women’s Championship: Charlotte Flair (C) vs Alexa Bliss

La regina di Raw continua a dominare la divisione femminile. Alexa Bliss, che tra l’altro giocava in casa, nulla ha potuto contro l’aggressività della campionessa, che ha preso subito di mira la bambola Lilly, riducendola in frantumi. Charlotte Flair ha mantenuto il titolo grazie alla Natural Selection, ma la reazione di Alexa nel post match sembrerebbe non aver messo la parola fine alla faida tra le due.

WWE United States Championship: Damian Priest vs Sheamus vs Jeff Hardy – Triple Threat Match

L’ex stella di NXT è sempre più in rampa di lancio all’interno del main roster. Questa volta, oltre a mantenere il titolo grazie a un roll up ai danni di Sheamus, si è guadagnato il rispetto del veterano Jeff Hardy, che lo ha abbracciato al termine del match, sancendo un vero e proprio passaggio di consegne.

WWE SmackDown Women’s Championship: Becky Lynch vs Bianca Belair

Le due superstar dello show blu hanno dato spettacolo, ma il match è stato bruscamente interrotto dal ritorno a sorpresa di Sasha Banks. “The Legit Boss” ha preso di mira entrambe, attaccandole e costringendo l’arbitro a decretare un No Contest. Sarà interessante notare come cambierà lo scenario titolato nelle prossime settimane.

Il main event di Extreme Rules

WWE Universal Championship: Roman Reigns (C) vs “The Demon” Finn Balor – Extreme Rules Match

Le due superstar hanno dato spettacolo in un match senza squalifiche. “The Demon” ha resistito alle interferenze degli Usos e si è portato a un passo dal chiudere con il Coup de Grace. La buona sorte ha però salvato “The Head of the Table” perché sul più bello si è spezzata la terza corda, facendo cadere lo sfidante dal paletto e servendo a Reigns la possibilità di chiudere con una devastante e ben assestata Spear.

Adesso il campione dovrà affrontare la sua più grande sfida a oggi: mettere in palio il titolo contro Brock Lesnar a Crown Jewel, evento in programma il 21 ottobre in Arabia Saudita.

