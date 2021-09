WWE Crown Jewel: annunciato il match tra Roman Reigns e Brock Lesnar

Le voci erano nell’aria da settimane e finalmente si sono concretizzate. Attraverso un breve comunicato sul sito ufficiale la WWE ha infatti annunciato che Roman Reigns e Brock Lesnar si scontreranno a Crown Jewel, evento che andrà in scena il 21 ottobre in Arabia Saudita.

Al momento non è ancora chiaro se in palio ci sarà o meno lo Universal Championship, titolo che Reigns dovrà difendere dall’assalto di Finn Balor in versione “Demon” a Extreme Rules, in programma domenica 26 settembre.

Brock Lesnar ha compiuto il suo ritorno sulle scene in quel di SummerSlam, venendo a muso duro con il “Tribal Chief” e il suo ex manager Paul Heyman. I due sono stati protagonisti di svariati alterchi nelle scorse settimane, tra cui quello avvenuto nella puntata di SmackDown trasmessa al Madison Square Garden.

Crown Jewel, il ritorno della WWE in Arabia Saudita

Si tratta della prima volta che la Compagnia di Vince McMahon torna a fare show nel territorio arabo da febbraio del 2020, poco prima che il tutto venisse fermato dallo scoppio dell’emergenza Covid.

Brock Lesnar e Roman Reigns si sono affrontati numerose volte in passato, ma a Crown Jewel gli schieramenti saranno ben diversi: per la prima volta, infatti, l’attuale campione è l’heel della situazione, mentre “The Beast” sta riscontrando i favori del pubblico.

Quella di Crown Jewel sarà una delle sfide più importanti del regno di Roman Reigns, che di recente ha superato i 365 giorni da campione: un record assoluto che ha solidificato la sua posizione da top star in quel di SmackDown.

Vi ricordiamo che Crown Jewel sarà trasmesso in esclusiva su Peacock in America e sul WWE Network nel resto del mondo, Italia compresa. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.