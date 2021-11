WWE, intervista a Tommaso Ciampa: “Orgoglioso di guidare NXT 2.0”

Allenato dal WWE Hall of Famer Killer Kowalski e vero e proprio veterano del business. Dopo un lungo passato nel circuito indipendente, Tommaso Ciampa è approdato alla corte di Stamford diventando uno dei pilastri di NXT. Titolo alla vita, la superstar originaria di Boston è pronta a guidare il nuovo corso del brand. Abbiamo avuto modo di incontrarlo in occasione del SuperShow tenutosi alla Wembley Arena di Londra. Ecco cosa ci ha raccontato.

Nel corso dell’ultimo mese NXT ha subito un vero e proprio rebranding. Cosa ne pensi di questi cambiamenti e di NXT 2.0 in generale?

Devo dire che mi stanno piacendo tantissimo. All’inizio non sapevo cosa aspettarmi perchè avevo fatto parte di una gestione ben diversa di NXT, ma nel nostro business bisogna adattarsi alle esigenze del momento per andare avanti. Trovo coerente l’idea di creare una piattaforma per dare spazio alle leve del futuro. L’aspetto che più di tutti adoro della disciplina consiste nell’osservare il percorso di crescita e maturazione compiuto dalle superstar. Se penso a mostri sacri della WWE come Bret, Shawn, Eddie e tanti altri, sono partiti dal nulla. Per me è eccitante poter seguire così da vicino la carriera dei nuovi talenti che sono approdati di recenti a NXT e giocare un ruolo fondamentale nell’aiutarli. Da campione del brand non posso fare altro che caricarmi sulle spalle il peso di NXT 2.0 e traghettarlo verso nuovi orizzonti.

Sei un due volte NXT Champion. Quale ritieni sia stata la vittoria più emozionante?

Sicuramente la prima, ma anche questa avvenuta al termine di un Fatal 4 Way molto combattuto è per me importante. In primis perchè venivo da un periodo di alti e bassi in quel di NXT, anche per via di un infortunio, e poi perchè sono grato per l’occasione che mi è stata data di guidare questo nuovo corso del brand.

Sei riuscito a mantenere il titolo dall’assalto di Bron Breakker, uno dei tanti giovani talenti che ha debuttato in questo nuovo corso di NXT. Cosa ne pensi di lui? Chi altri, all’interno del roster, ha le carte in regola per essere la “next big thing” in WWE?

Un ragazzo fantastico, deve migliorare su alcuni aspetti ma la giovane età e il suo background non potranno che portarlo ai massimi livelli. Sul ring fa percepire tutta l’intensità degli Steiner e ad Halloween Havoc ha dimostrato di saper tenere testa al campione. Anche Carmelo Haynes è un nome su cui punterei molto in futuro, ha ottime doti atletiche e un grande carisma. Difficile per me fare una selezione perchè, come ti dicevo, questo nuovo corso di NXT darà la possibilità a talenti giovani e affamati di emergere e dire la propria. E io li aspetterò al varco, pronti ad affrontarli tutti.

Hai una grande fanbase in Inghilterra, soprattutto per via del tuo passato nelle indipendenti. Cosi si prova nel tornare a esibirsi all’interno della Wembley Arena dinnanzi al pubblico londinese?

Sensazione fantastica. Il pubblico britannico ci riserva sempre grandi emozioni quando ci esibiamo qui perchè rispettano il nostro mondo e sono dei veri appassionati. Ero seduto vicino a Bron in aereo e parlando di questo tour oltreoceano dopo due anni percepivo una grande emozioni nei suoi occhi, soprattutto perchè si trattava della sua prima volta. Come hai detto giustamente tu mi sono esibito diverse volte in passato a Londra, ma farlo per conto della WWE, rappresentando il brand di NXT, è per me grande motivo di vanto”.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Non lo so amico, ci sono infinite possibilità lungo il percorso. Ovviamente al momento la mia priorità assoluta rimane NXT, ma l’aver partecipato a questo tour britannico con le stelle di Raw e SmackDown mi lascia aperte anche le porte per il main roster. Con alcuni non mi vedevo da anni, con altri ho fatto conoscenza proprio in questi giorni. Come dico sempre, la vita è un grande viaggio e voglia godermela minuto per minuto.

