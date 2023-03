Come ormai da tradizione annuale la WrestleMania Week diventa uno dei periodi più interessanti per i fan della WWE. Oltre alla Hall of Fame e alle due notti di WrestleMania 39, infatti, ci sarà spazio anche per le superstar di NXT con Stand & Deliver, evento che promette scintille. Ad affrontarsi nel main event valido per l’NXT Championship ci penseranno il campione in carica Bron Breakker e lo sfidante Carmelo Hayes. Ecco la card completa dello show.

Un match ad alto tasso di adrenalina che vedrà coinvolti il campione in carica Wes Lee e diverse stelle con un grande trascorso in quel di NXT UK. Spazio anche al debuttante Dragon Lee, superstar mascherata con un grande trascorso nella AAA messicana.

L’infortunio di Roxanne Perez ha costretto Shawn Michaels a rendere vacante il titolo e sancire un nuovo match per Stand & Deliver. A contendersi la cintura saranno cinque tra le donne più in voga di NXT in una stipulazione molto cara a HBK, ovvero un Ladder Match.

Una sfida a tre che vedrà impegnati gli scozzesi, attuali campioni, difendere dall’assalto di Julius e Brutus Creed, ormai sempre più beniamini del pubblico, e dalla “famiglia” ovvero Tony D’Angelo e Channing “Stacks” Lorenzo.

