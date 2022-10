Quest’anno il canale Sky Uno trasmette la sedicesima edizione di X Factor Italia, il talent show più amato e seguito di sempre, disponibile anche in streaming su NOW e in replica sul canale TV8. Il noto programma televisivo che celebra la musica va in onda ogni giovedì sera, a partire dal 15 settembre. X Factor 2022 rappresenta una grande boccata d’aria fresca, introducendo al pubblico tanti volti inediti.

Acquistate Fire TV Stick 4k Max con telecomando Alexa per utilizzare l’app di NOW sul vostro televisore

X Factor 2022: tutto quello che c’è da sapere

La conduzione

A prendere in mano le redini di X Factor 2022 c’è la giovane e talentuosa Francesca Michielin. La vincitrice della quinta edizione del talent torna sul palco per condurre le nuove puntate. La sua esperienza come cantante e musicista le consente di essere totalmente all’altezza del ruolo; la sua forte empatia per i concorrenti non le impedisce, tuttavia, di restare imparziale.

Come ogni anno, la conduzione ha un compito essenziale durante la vera e propria gara, che vede i concorrenti sfidarsi per poter decretare il vincitore.

Francesca Michielin (XF2022)

La giuria

X Factor 2022 vede una giuria composta da quattro personaggi dello spettacolo, possibilmente appartenenti al panorama musicale. La sedicesima è l’edizione delle novità; i giudici dello scorso anno lasciano completamente il posto ad un quartetto tutto nuovo che da tanto tempo fa discutere ma che, alla fine, si rivela all’altezza dell’arduo compito. Vediamo chi sono i volti di X Factor.

Fedez

Quello del rapper milanese è, in realtà, un grande ritorno. Fedez (Federico Lucia) si siede al tavolo della giuria dall’ottava alla dodicesima edizione, dal 2014 al 2018, per poi abbandonare il programma. Il suo addio sembra quasi definitivo, finché non giunge la notizia del suo ritorno ad X Factor 2022. Ormai di casa, Fedez è un veterano la cui esperienza è fondamentale. Egli, nel corso degli anni, vince una sola volta il programma con Lorenzo Fragola, proprio durante gli esordi nel 2014.

Fedez (XF2022)

Rkomi

La prima novità di X Factor 2022 è la presenza di Rkomi (Mirko Manuele Martorana), cantautore italiano che trova una rinascita grazie alla partecipazione all’ultima edizione di Sanremo. Forse poco avvezzo alla vita televisiva, Mirko è tanto amato dal pubblico e dai suoi colleghi, nonché dagli artisti che si presentano sul palco e si esibiscono davanti a lui.

Rkomi

Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è la vera sorpresa di quest’anno. Cantante, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica, si dimostra a proprio agio seduta al tavolo dei giudici. Simpatica e scherzosa, vive la sedicesima edizione come un gioco, dimostrando di possedere lo spirito giusto per cominciare questa gara musicale.

Ambra Angiolini (XF2022)

Dargen D’Amico

L’ultimo componente della giuria è Dargen D’Amico (Jacopo Matteo Luca D’Amico), anch’egli rapper e cantautore, nonché produttore discografico, che spopola ancor più dopo la sua partecipazione a Sanremo 2022. Grande amico di Fedez, è una presenza che manda già in delirio il pubblico. Dalla forte simpatia e dal carisma inimitabile, Dargen dà prova della propria competenza, sempre con un pizzico di ironia e sarcasmo.

Dargen D'Amico (XF2022)

Il regolamento e le fasi di selezione

Come lo scorso anno, X Factor 2022 vede i casting online per via delle normative anti COVID-19. Durante l’estate si susseguono le prime fasi di selezione che precedono la vera competizione, trasmessa in diretta a partire da giovedì 27 ottobre.

Audizioni

Questa seconda fase è in realtà il primo step televisivo. Le Audizioni consistono in un’unica esibizione di fronte alla giuria e al pubblico in studio, quest’anno all’interno dell’Allianz Cloud a Milano. Le tre puntate sono registrate in data 4, 5, 7, 8 e 12 giugno e mandate in onda a partire dal 15 settembre. Per poter accedere alla fase successiva, l’aspirante concorrente deve ricevere almeno tre “sì” da parte dei giudici.

Le Audizioni (XF2022, © Virginia Bettoja)

Le Audizioni del 2022 vedono moltissimi artisti proporre innovative cover di brani famosi. con arrangiamenti inediti e convincenti. La giuria, entusiasta, si mostra estremamente accomodante verso i concorrenti, tanto da dover ricorrere ad un ulteriore step intermedio per attivare ad un totale di 48 aspiranti concorrenti.

Bootcamp

Il passo più doloroso è quello dei Bootcamp, spesso chiamato “il gioco delle sedie”, svoltosi il 25 e il 26 giugno. A questa fase si accede dopo aver superato le Audizioni e l’eventuale scrematura. Gli artisti sono divisi in quattro squadre da dodici, scelti di comune accordo tra i quattro futuri coach. Solo cinque per gruppo possono accedere alla fase successiva, e la selezione avviene attraverso la sfida delle sedie. Chi riesce ad accaparrarsene una può proseguire, ma fino alla fine il giudice può scegliere di far alzare qualcuno per far sedere un altro talento. Ulteriore regola è quella di possedere almeno una band e almeno un/una solista all’interno del singolo team.

Last Call

La terza e ultima selezione prima delle Live prende il posto della fase di Home Visit, già archiviata a partire dalla quattordicesima edizione. Sempre all’Allianz Cloud di Milano, i cinque concorrenti si esibiscono di fronte al proprio giudice, accompagnato da un ulteriore personaggio che lo aiuta nella scelta finale. Solo tre partecipanti possono ufficialmente dirsi concorrenti di X Factor 2022.

Il tavolo dei giudici (XF2022)

Live

La vera gara è trasmessa in diretta su Sky Uno a partire dal 27 ottobre. Ogni giovedì sera, i concorrenti si esibiscono sul palco divisi in due gruppi. Il televoto decide coloro che devono sfidarsi alla fine della puntata, per stabilire chi sarà eliminato. I due meno votati, tra prima e seconda manche, cantano un’ultima volta in uno spareggio finale e la giuria emette il verdetto. In caso di pareggio e dunque di “tilt”, si passa nuovamente al televoto. Nel corso delle puntate, accade che ci siano più artisti eliminati in una sola serata, per poter arrivare alla sesta Live con cinque concorrenti: si tratta della Semifinale.

Finale

La settima e ultima Live costituisce la Finale di X Factor 2022, a cui accedono quattro talenti. Di volta in volta, gli spettatori a casa scelgono chi eliminare, ancora una volta tramite il televoto. Dopo quattro manche si decreta il concorrente vincitore.

Le squadre

Già a partire dalla quindicesima edizione nel 2021, le quattro squadre assegnate alla giuria non sono più le seguenti: Under Donne, Under Uomini, Over e Band. Per creare un programma che più inclusivo e meno legato ad una classificazione in base all’identità di genere, si decide di creare quattro gruppi eterogenei, esclusivamente seguendo le idee e i progetti dei diversi coach per il proprio team.