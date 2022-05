Ecco i migliori film NOW del 2022 disponibili sulla piattaforma streaming di Sky. Dopo avervi proposto i migliori film 2022 disponibili sulla piattaforma Disney Plus, in questa guida vi proponiamo alcuni titoli disponibili sulla piattaforma NOW da non perdere assolutamente. Nel nostro elenco è possibile trovare film di ogni genere, che andranno incontro ai gusti di tutti gli spettatori abbonati. Diamo insieme un’occhiata alla lista per scegliere i contenuti a cui accedere nelle serate all’insegna del cinema.

I migliori film NOW del 2022

Ariaferma

L’elenco dei migliori film NOW del 2022 parte con un titolo italiano: Ariaferma, film drammatico diretto da Leonardo Di Costanzo con un cast che vanta la presenza di Toni Servillo e Silvio Orlando, affiancati da Fabrizio Ferracane, Roberto De Francesco e Salvatore Striano. Ambientato all’interno di un carcere in via di dismissione, Ariaferma racconta la storia di una manciata di detenuti e delle loro poche guardie carcerarie, tutti in attesa di essere trasferiti in una nuova struttura penitenziaria. Durante la transizione da un luogo all’altro, i protagonisti sono costretti ad attendere mentre la tensione si fa crescente e la situazione sembra ristagnare. Le regole vengono allora infrante e, sia dal fronte dei detenuti che da quello delle guardie, emerge un’umanità che nessuno credeva possibile.

Dune

Dopo aver registrato incassi al box office mondiale per quasi 400 milioni di dollari nel 2021, Dune ha guadagnato ben 6 Premi Oscar alla cerimonia di quest’anno e il capolavoro fantascientifico di Denis Villeneuve è accessibile adesso sulla piattaforma NOW. Tratto dall’omonimo romanzo di Frank Herbert, Dune ne riporta su schermo le vicende dopo la trasposizione di David Lynch del 1984. Una pellicola di successo, fatta di ambientazioni suggestive, una colonna sonora imponente e un cast stellare, che comprende Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem, Zendaya, Stellan Skargård e Dave Bautista. In Dune ci troviamo nell’universo di un lontano futuro, dove un maestoso Impero controlla i diversi pianeti attraverso un sistema “feudale”. Al Duca Leto della casata Atreides viene assegnata da parte dell’imperatore la gestione del pianeta Arrakis, pianeta ambito a causa della presenza di una materia prima che nell’universo narrato è più preziosa di qualsiasi altra cosa: una spezia in grado di ampliare le facoltà umane. Il Duca Leto si stabilisce sul pianeta con la moglie, Lady Jessica, e il figlio, Paul Atreides: quest’ultimo sarà chiamato a proteggere la propria famiglia dagli attacchi e dai tradimenti di chi vuole ottenere il controllo di Arrakis, fronteggiando le insidie di un pianeta inospitale.

Supernova

Un road movie ambientato tra le strade britanniche è tra i migliori film NOW del 2022: Supernova, diretto da Harry McQueen, con protagonisti Colin Firth e Stanley Tucci, nei panni di una coppia alla ricerca dei ricordi perduti. Il film è infatti il racconto di Tusker e Sam: il primo è uno scrittore, il secondo un pianista e da sempre condividono le esistenze e l’amore. A Tusker è stata però diagnosticata una forma di demenza precoce e la sua coscienza sembra, a poco a poco, perdersi. I due compagni intraprendono quindi un lungo viaggio in camper attraverso la Gran Bretagna, alla volta di vecchi amici, familiari, luoghi del passato, per rivivere quei ricordi che Tusker sembra smarrire giorno dopo giorno.

La Terra dei Figli

Ancora un’opera di trasposizione, tra i migliori film NOW del 2022, con l’adattamento cinematografico del graphic novel di Gipi, La Terra dei Figli. Una pellicola post-apocalittica di genere drammatica ambientata in Italia, diretta da Claudio Cupellini, tra i cui protagonisti troviamo Leon De La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane e Maurizio Donadoni. All’indomani di una catastrofe non meglio specificata che ha reso il mondo un posto inospitale, abitato da pochi sopravvissuti, seguiamo i passi di un padre e un figlio che cercano di vivere come meglio possono in un mondo che ormai ha ben poco da offrire. In queste terre dove la sopravvivenza è tutto, nessuno è più in grado di leggere o scrivere, attività conservate solo dai più anziani. Il padre scrive un diario e alla sua morte il figlio intende scoprire cosa sia rimasto racchiuso tra quelle pagine: inizia quindi un viaggio, tra terre allagate, fame e violenza, alla ricerca di qualcuno che possa aiutarlo a realizzare tale scopo.

Pig – Il Piano di Rob

Nel film diretto da Michael Sarnoski, un Nicolas Cage quasi irriconoscibile: Pig- Il Piano di Rob è tra i migliori film NOW del 2022 che di certo sarà in grado di emozionare il pubblico. Ad affiancare l’attore premio Oscar Nicolas Cage, troviamo Alex Wolff e Adam Arkin tra i protagonisti. In Pig – Il Piano di Rob l’azione prende il via dall’attuale vita del protagonista, Rob, un uomo dedito alla ricerca di pregiati tartufi nella foresta in cui vive insieme all’insolito compagno che lo aiuta nella caccia: un maiale. Tutto cambia quando quest’ultimo rapito. Rob fa quindi ritorno nella città in cui viveva e dove dovrà fare i conti con un passato che credeva di aver abbandonato per sempre. Il nostro protagonista era infatti un rinomato chef e la ricerca del suo maiale è solo l’inizio di un percorso a ritroso verso tutto ciò che ha perso durante la sua esistenza.

Io Sono Nessuno

Dai produttori di John Wick, non poteva che arrivare un adrenalinico revenge movie sulla falsariga della celebre saga con protagonista Keanu Reeves. Stavolta, nei panni del “vendicatore”, troviamo però Bob Odenkirk (Better Call Saul) in Io Sono Nessuno, film diretto da Ilya Naishuller che racconta la storia di Hutch Mansell, un uomo dall’esistenza anonima che non viene apprezzato dalla sua famiglia. Un furto in piena notte in casa Mansell fa accrescere tale delusione, poiché Hutch sembra non essere in grado di intervenire. L’evento scatena tuttavia nell’uomo un desiderio di vendetta che farà emergere abilità che aveva cercato di mantenere segrete per tutta la vita. Se quindi siete alla ricerca di pura azione, Io Sono Nessuno è ciò che fa per voi.

Nowhere Special – Una Storia d’Amore

Se invece siete pronti ad emozionarvi fino alle lacrime, consigliamo caldamente la visione di Nowhere Special – Una Storia d’Amore. Il film diretto da Uberto Pasolini racconta di John, un padre di 35 anni che lavora come lavavetri, venuto a conoscenza di un fatto terribile: un male lo sta consumando e davanti a sé ha solo pochi mesi di vita. Nel poco tempo che gli rimane, cerca una nuova famiglia per suo figlio, Michael, di soli 4 anni, dal momento che la madre ha abbandonato entrambi anni prima. Nella sua difficile ricerca per la famiglia perfetta, John cercherà anche di trascorrere al meglio gli ultimi preziosi momenti con il suo bambino. A interpretare Nowhere Special – Una Storia d’Amore troviamo James Norton, Daniel Lamont, Valene Kane. Una pellicola da non perdere tra i migliori film NOW del 2022.

Madres Paralelas

Il catalogo NOW di quest’anno offre ai suoi abbonati la nuova pellicola diretta da Pedro Almodóvar, Madres Paralelas, presentata alla 78° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e candidata a due Premi Oscar quest’anno. Madres Paralelas vede protagoniste Penélope Cruz e Milena Smit, in una pellicola drammatica che racconta l’identità femminile e la maternità attraverso un’analisi della recente storia spagnola. Penélope Cruz interpreta Janis, una fotografa di successo in una relazione extraconiugale con un antropologo forense. Milena Smit è invece Ana, un’adolescente vittima di revenge porn. Entrambe portano avanti le rispettive gravidanze nella stessa stanza d’ospedale, diventando amiche. In seguito, le strade delle due donne si dividono ma il destino le farà incontrare nuovamente per metterle di fronte a verità tanto dolorose quanto necessarie.

Freaks Out

Gabriele Mainetti (Lo Chiamavano Jeeg Robot) dirige il film italiano che nel 2021 ha sorpreso il pubblico con la sua spettacolare rappresentazione: Freaks Out. Pellicola di genere drammatico che vede protagonisti Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo e Franz Rogowski, Freaks Out è una storia ucronica nella Roma della Seconda Guerra Mondiale, che parla di eroismo e coraggio. Disponibile su NOW, Freaks Out segue i passi di quattro freaks, Cencio, Mario, Matilde e Fulvio, artisti che esibiscono i loro poteri sovrumani al Circo Mezzapiotta. Roma è però occupata dai nazisti e il proprietario del circo, l’ebreo Israel, intende trovare un modo per fuggire insieme ai suoi quattro amici. Intanto il nazista Franz, anch’egli dotato di particolari doti, è disposto a tutto pur di trovare i quattro membri del circo, per presentarli al Furher e renderli membri del Terzo Reich per vincere la guerra.

Il Collezionista di Carte

Oscar Isaac, dopo il recente ruolo nel Moon Knight di Disney+, è anche il protagonista della pellicola disponibile tra i migliori film NOW 2022, ovvero Il Collezionista di Carte, diretto da Paul Schrader. Ad affiancare Oscar Isaac anche Willem Dafoe, Tye Sheridan e Tiffany Haddish. Thriller drammatico in cui vendetta e redenzione si intrecciano, Il Collezionista di Carte segue le vicende di William Tell, ex soldato che ha trascorso molti anni in carcere, dove tuttavia ha imparato a “contare” le carte. Divenuto una sorta di campione di poker, Tell viene notato da La Linda, una donna che può metterlo in condizione di giocare ai più alti livelli. L’incontro tra Tell e Cirk Beauford, giovane desideroso di vendetta, cambia totalmente i suoi piani.

The Suicide Squad – Missione Suicida

NOW è anche azione e comicità fuori dalle righe, con il The Suicide Squad – Missione Suicida diretto da James Gunn. Il cast corale (e stellare) di The Suicide Squad – Missione Suicida è composto da dris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Margot Robbie, Daniela Melchior David Dastmalchian e un insospettabile Sylvester Stallone. La pellicola garantisce ore di puro divertimento, ma anche tanta violenza, pertanto è consigliata a un pubblico maturo. Come nel primo Suicide Squad, i protagonisti sono super criminali ingaggiati dal governo degli Stati Uniti: se porteranno a termine la missione assegnata, otterranno uno sconto di pena. Riusciranno questi (anti)eroi a far fronte alla minaccia planetaria che potrebbe distruggere il mondo intero?

CODA – I Segni del Cuore

Agli Oscar di quest’anno, CODA – I Segni del Cuore ha trionfato guadagnando tre premi su tre candidature ricevute: miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista a Troy Kotsur, seconda persona non udente nella storia del cinema a vincere un premio Oscar. Diretto da Sian Heder come remake del film francese La famiglia Bélier, del 2014, CODA – I Segni del Cuore vede protagonisti Emilia Jones, Troy Kotsur, Daniel Durant e Marlee Matlin, nei panni di una famiglia composta quasi interamente da persone sorde. Fatta eccezione per Ruby (Emilia Jones), che si impegna ad aiutare la propria famiglia nell’attività di pesca, benché sia costantemente emarginata a scuola per la sua condizione. Ruby inizia a sognare un futuro nel mondo del canto, tuttavia diventa chiaro con il tempo che non è semplice per lei conciliare il suo obiettivo con la necessità di aiutare la propria famiglia.

Una Donna Promettente