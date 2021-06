Yashahime Stagione 2: la data d’uscita

Finalmente abbiamo la data d’uscita della seconda stagione di Yashahime – Princess Half-Demon (Han’yō no Yasha Hime), l’anime prodotto dalla società giapponese Sunrise, spin-off della serie anime Inuyasha, ispirato all’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi. Secondo quanto detto dall’account Twitter ufficiale dell’anime, Yashahime: Princess Half-Demon Part II (Hanyō no Yashahime: Ni no Shō) sarà trasmesso in anteprima su Yomiuri TV e NTV il 2 ottobre.

Il gruppo idol maschile NEWS, che ha cantato l’opening della prima stagione, tornerà per eseguire la canzone di apertura della seconda parte dell’anime che uscirà in streaming su Crunchyroll, Funimation e Hulu.

A proposito di Yashahime – Princess Half-Demon

La storia di Yashahime: Princess Half-Demon è ambientata nell’universo narrativo di Inuyasha (recuperate il DVD completo dei film su Amazon!) e ruota attorno Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru, e Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Questa la sinossi:

Yashahime: Princess Half-Demon segue la storia delle figlie di Sesshomaru e Inuyasha mentre intraprendono un viaggio attraverso il tempo. Ambientato nell’epoca feudale giapponese, le gemelle per metà demone, Towa e Setsuna, sono state divise da un incendio nella foresta. Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo si riapre il tunnel che connette le due ere, permettendo a Towa di riabbracciarsi con Setsuna, ormai una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku. Ma Towa rimane scioccata nello scoprire che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo della sua sorella maggiore. Una volta incontrata Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani ragazze viaggiano attraverso le due ere in un avventura volta a riottenere il passato perduto.

In Italia l’anime è disponibile su Crunchyroll.