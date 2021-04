Zack Snyder’s Justice League è stato un successo per HBO Max

Dopo circa 15 giorni dal suo debutto, Zack Snyder’s Justice League è da considerarsi un successo per HBO Max. Ma come si misura il successo di una pellicola in questa nuova era dell’industria cinematografica che non prevede né sale aperte né più banalmente la vendita dei biglietti in forma tradizionale e quindi il tanto agognato incasso?

Zack Snyder’s Justice League perché è stato un successo per HBO Max?

Stando a quanto riferito dagli analisti, nelle prime 3 settimane di presenza sulla piattaforma Zack Snyder’s Justice League avrebbe fatto incrementare i download, e quindi gli abbonamenti al servizio streaming, di HBO Max di circa il 60%. Si tratta di un dato incredibile soprattutto se paragonati a quelli del primo trimestre del 2021 di Disney+, Showtime, Roku, e AT&T TV.

Si tratta ovviamente di dati non verificabili in quanto nessuna piattaforma streaming ha mai reso questo tipo di statistiche trasparenti e verificabili oltre le immancabili dichiarazioni del caso. Tuttavia se HBO Max si è espressa in questi termini è evidente almeno che le aspettative sulla performance del film sia state rispettate.

Dovremo quindi abituarci a misurare il successo della pellicola non più sui dollari guadagnati ma sul numero di nuovi abbonati che ha portato sulle varie piattaforme streaming?

