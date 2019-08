Zorro, da Blitzway una figure in scala 1/6

Zorro, tratto da "The Mask of Zorro" del 1998, è la nuova proposta da Blitzway per la sua linea di action figure in scala 1/6.

Zorro, tratto da “The Mask of Zorro” del 1998, è la nuova proposta da Blitzway per la sua linea di action figure in scala 1/6. Chiaramente se ricordate il film saprete già che non si tratta di Don Diego de la Vega a celarsi sotto la maschera ma l’ex bandito Alejandro Murrieta interpretato da Antonio Banderas. Alto quasi 29 cm, in scala 1/6 sarà dotato di abiti in tessuto e materiale vario con corpo articolato e numerosi accessori e parti intercambiabili.

La maschera di Zorro (The Mask of Zorro) è un film del 1998, diretto da Martin Campbell. Il film uscì nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti d’America il 17 luglio 1998, mentre in quelle italiane il 18 dicembre 1998. Fra i protagonisti ci sono: Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta Jones e Stuart Wilson. Hopkins ha interpretato (solo nelle parti iniziali del film) il ruolo dello Zorro originale, ovvero il travestimento di don Diego de la Vega. California, 23 agosto 1821. L’esercito messicano è quasi ad un passo dalla liberazione dall’insediamento coloniale spagnolo. Nell’area di Los Angeles il folle Governatore della California, don Rafaèl Montero, si ritrova anch’esso in seria crisi. In un ultimo sforzo, nel tentativo di catturare il suo arci-nemico, lo spadaccino mascherato Zorro, Montero ordina l’esecuzione di tre innocenti. Assistito dai due fratelli orfani, Joaquín ed Alejandro Murrieta, Zorro libera i tre prigionieri e ricompensa i due donando a Joaquín un medaglione speciale. Scappando sul suo cavallo Tornado, dopo aver lasciato sul collo di Montero un’evidente cicatrice a forma di “Z”, Zorro è ignaro che il Governatore lo ha riconosciuto.

Zorro sarà dotato dell’immancabile vestito nero con cappello e mantello in pelle nero e svariate armi che nel corso del film abbiamo imparato tutti a conoscere come la spada e la frusta. Saranno inoltre compresi volti e mani intercambiabili che potremo utilizzare per impugnare armi e accessori. L’incredibile versatilità di questa figure si rispecchierà anche nella posabilità che il corpo prodotto da Blitzway solitamente offre.

Zorro è attualmente in preordine sul sito di Sideshow al prezzo di 279 dollari con uscita fissata per il mese di Marzo 2020.