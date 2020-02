Guida all’acquisto del MacBook e dell’iMac

Aggiornata a febbraio 2020

La novità più rilevante degli ultimi mesi, in relazione al mondo Mac, è certamente l’arrivo sul mercato del MacBook Pro da 16 pollici, che ha di fatto mandato in pensione la versione da 15. In più, ha fatto il proprio debutto in Italia il Mac Pro, presentato da Apple in occasione della WWDC 2019. Insomma, l’azienda di Cupertino ha rivoluzionato il proprio catalogo computer nel corso del 2019, preparandosi a vivere il 2020 da grande protagonista.

Come scegliere un Mac

L’offerta Apple relativamente al mondo dei computer è variegata. La difficoltà più grande nella scelta di un Mac riguarda la logica con cui l’azienda di Cupertino ha strutturato il proprio catalogo. Alcuni modelli infatti si sovrappongono tra di loro, tanto da un punto di vista tecnico quanto per il prezzo di listino.

Inoltre, Apple ha deciso di mandare in pensione il MacBook da 12 pollici, divenuto negli ultimi anni un punto di riferimento per chi aveva bisogno di particolare trasportabilità, senza voler rinunciare al sistema operativo desktop dell’azienda di Cupertino. Insomma, tutte queste motivazioni ci hanno spinto a realizzare una guida che possa intercettare le esigenze di utilizzo degli utenti, tenendo ben presente come i prezzi dei Mac siano mediamente più elevati rispetto alle controparti con a bordo Windows.

Abbiamo dunque individuato 6 macro categorie di utilizzo:

massima portabilità

il miglior compromesso tra performance e portabilità

massima produttività in movimento

il PC desktop per casa e studenti

ideale per la produttività su desktop

la workstation di casa Apple

Per ogni macro categoria viene selezionato un modello, che è quello che, al momento dell’aggiornamento della guida, consideriamo il punto di riferimento nel segmento in questione. Ovviamente, come da tradizione Apple, ogni computer può essere configurato, a livello hardware, attraverso lo store ufficiale, così da poter essere ulteriormente cucito addosso alle esigenze dei singoli utenti.