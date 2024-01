Migliori tastiere economiche (gennaio 2024)

Quando ci si avvicina all'uso di un computer, sia esso desktop o laptop, le prime periferiche con cui entriamo in contatto sono quasi sempre il mouse e la tastiera. Questi due dispositivi ci permettono di interagire con il PC in modo pressoché immediato, fungendo da ponte per facilitare la comunicazione tra l'essere umano e il computer. In base al tipo di utilizzo previsto per le periferiche e, soprattutto, in base all'ambiente in cui intendiamo usare la tastiera, è fondamentale scegliere il prodotto che meglio soddisfa le nostre esigenze. Ad esempio, se prevediamo di utilizzare la tastiera in un ambiente silenzioso, è importante scegliere un modello il meno rumoroso possibile.

Come di consueto, aggiorneremo questa guida a cadenza periodica, così da riflettere sempre le ultime tendenze di mercato.

Come scegliere una tastiera economica

Per evitare di perdersi nell'immensa varietà di prodotti disponibili sul mercato, è consigliabile "filtrare" le varie tipologie di tastiere per computer in base a una serie di caratteristiche fondamentali ed è importante anche porsi alcune domande, a cui cercheremo di rispondere di seguito.

Quale tipologia è più adatta al vostro utilizzo?

La tipologia di tastiera è il primo fattore distintivo che dovremmo considerare quando scegliamo questo tipo di periferica. In generale, possiamo identificare tre categorie principali di tastiere: le tastiere meccaniche, le tastiere a membrana e le tastiere a scissor-switch. Ciascuna di queste categorie ha le proprie peculiarità che le rendono più o meno adatte a diversi tipi di utilizzo. Per questa guida, tuttavia, ci concentreremo principalmente sulle tastiere a membrana, che sono tra le più comuni e di solito sono quelle che vengono fornite di default con l'acquisto di un nuovo computer. Questo tipo di tastiera prende il nome dalla specifica composizione interna: al di sotto dei tasti si trova una membrana che, quando si preme completamente un tasto, chiude un circuito e registra la digitazione.Le tastiere a membrana sono molto diffuse e sono generalmente le più economiche sul mercato. Nonostante il prezzo conveniente, tuttavia, queste tastiere possono offrire un feedback tattile molto buono, rendendole una scelta appropriata per gli utenti non troppo esigenti. Il loro meccanismo di funzionamento prevede la pressione completa del tasto per la digitazione, quindi non sono così sensibili come le tastiere meccaniche, ma offrono comunque un'esperienza di scrittura solida e confortevole. A differenza delle tastiere meccaniche, che sono più complesse e costose da produrre, le tastiere a membrana sono più semplici e quindi più economiche. Questo le rende un'ottima scelta per coloro che cercano una soluzione economica o per chi deve acquistare tastiere in grandi quantità, ad esempio per le aule informatiche nelle scuole.

Che cos'è l'anti-ghosting?

La funzione Anti-Ghosting è una caratteristica fondamentale che si trova spesso sulle tastiere progettate specificamente per il gaming, che nasce per risolvere un problema noto come "ghosting", che può verificarsi quando si premono contemporaneamente più tasti su una tastiera. Il "ghosting" si verifica quando, a causa delle limitazioni del design della tastiera, la pressione simultanea di alcuni tasti può far sì che il computer riconosca erroneamente l'attivazione di un tasto non premuto, il cosiddetto tasto "fantasma". Questo può avere effetti indesiderati, come causare l'esecuzione di funzioni non previste o l'immissione di caratteri errati, che possono essere particolarmente problematici durante sessioni di gioco intense o durante la digitazione a alta velocità. La funzione Anti-Ghosting è progettata per prevenire proprio questo problema. Una tastiera con Anti-Ghosting è in grado di gestire la pressione simultanea di più tasti senza produrre pressioni "fantasma". In pratica, consente al computer di riconoscere correttamente ogni singolo tasto premuto, anche quando vengono premuti contemporaneamente più tasti.

Che cos'è il polling rate e perché è importante?

Il Polling Rate è una specifica tecnica che fa riferimento al tempo che impiega una tastiera per inviare il segnale al computer dopo la pressione di un tasto. Esso è solitamente misurato in hertz (Hz) e determina quante volte al secondo la tastiera controlla lo stato dei tasti per vedere se sono stati premuti o rilasciati.

A cosa ci si riferisce con il termine Key Bouncing?

Il termine Key Bouncing si riferisce al tempo minimo necessario tra la pressione consecutiva di due tasti su una tastiera. Questo fenomeno deriva dalla natura fisica dei contatti elettrici presenti all'interno dei tasti della tastiera. Quando un tasto viene premuto, il contatto elettrico non si chiude in maniera netta e immediata, ma può "rimbalzare" per un breve periodo, producendo potenziali segnali spuri. Questo breve ritardo è solitamente impercettibile per l'utente durante la digitazione normale, ma può diventare rilevante in alcuni contesti specifici, come per esempio durante sessioni di gioco molto intense o durante la digitazione a velocità molto elevate.

Cosa significa KRO e perché è importante?

Acronimo di "Key Roll-Over". Si tratta di un termine tecnico che indica il numero massimo di tasti che una tastiera può gestire contemporaneamente. Questo concetto è particolarmente importante per coloro che utilizzano la tastiera per il gaming o la digitazione a velocità elevata, attività in cui è spesso necessario premere contemporaneamente più tasti. Ad esempio, una tastiera con un Key Roll-Over di 2 (2KRO) può riconoscere e registrare correttamente l'input se vengono premuti al massimo due tasti contemporaneamente. Se si cercano di premere tre tasti contemporaneamente, il terzo tasto potrebbe non essere riconosciuto, o potrebbe verificarsi il cosiddetto "ghosting" (il riconoscimento di un tasto non premuto). Se si parla di una tastiera con 3KRO, questa può gestire correttamente fino a tre tasti premuti nello stesso momento. E così via. Un particolare tipo di KRO è l'NKRO (N-Key Roll-Over), che indica la capacità di una tastiera di riconoscere un numero arbitrario (N) di tasti premuti contemporaneamente. Questo significa che, indipendentemente dal numero di tasti che l'utente preme simultaneamente, la tastiera sarà in grado di riconoscere e registrare ciascuno di essi correttamente.

Quale layout è preferibile utilizzare?

Il layout di una tastiera indica la disposizione dei tasti sulla stessa. Questo può variare da paese a paese, a seconda delle esigenze linguistiche e dei diversi standard utilizzati. In Italia, il layout standard è il QWERTY, il cui nome deriva dalle prime sei lettere della fila superiore di lettere. Questo layout è nato negli Stati Uniti nel XIX secolo ed è tuttora il più diffuso nel mondo anglosassone e non solo. Tuttavia, se si acquista una tastiera da un paese straniero, è possibile trovare layout differenti. Ad esempio, nei paesi di lingua tedesca è comune trovare il layout QWERTZ, in cui le lettere "Y" e "Z" sono scambiate rispetto al layout QWERTY. Analogamente, in Francia e in altri paesi francofoni è diffuso il layout AZERTY, in cui numerose lettere sono disposte diversamente rispetto al QWERTY.

I tasti programmabili sono indispensabili?

Le tastiere con tasti programmabili offrono agli utenti la possibilità di personalizzare il funzionamento di determinati tasti o combinazioni di essi. Questa funzione è particolarmente utile per automatizzare e velocizzare operazioni che vengono eseguite frequentemente, specialmente in ambito professionale o nel gaming. Il funzionamento dei tasti programmabili si basa sulla possibilità di assegnare a ciascun tasto o combinazione di tasti una specifica funzione o un comando predefinito. Questo significa che, premendo un tasto programmabile, si può ad esempio avviare un'applicazione, aprire un documento, eseguire un comando specifico all'interno di un software, e così via. Per esempio, un grafico potrebbe programmare un tasto per lanciare il suo software di progettazione preferito, un programmatore potrebbe associare un tasto alla compilazione del codice, un gamer potrebbe configurare una combinazione di tasti per eseguire un'azione specifica all'interno di un gioco.