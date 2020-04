Box TV e lettori multimediali | I migliori di aprile 2020

Aggiornamento aprile 2020

Le TV Box non vengono aggiornate molto spesso lato hardware, in quanto ormai da qualche anno le risoluzioni più diffuse sono FullHD e 4K, che a partire dal 2019 è diventato sempre più comune, su monitor, TV e per l’appunto TV Box. I nuovi prodotti però continuano ad arrivare. Lo Zidoo H6 Pro con Android 7.0 lascia il posto al Bqeel con Android 10, Xiaomi Mi TV viene sostituita da Xiaomi Mi Box S 4K. Anche Nvidia porta parecchie novità, con un fattore di forma completamente nuovo la nuova Shield TV è più piccola e maggiormente ottimizzata. Al Fire TV Stick in versione standard si aggiunge la più potente Fire TV Stick 4K e infine Apple ha aggiornato a settembre la sua Apple TV 4K che raggiunge la quinta generazione.

Cos’è una TV Box?

Le TV Box sono dispositivi che hanno visto una rapida ascesa qualche anno fa, per la precisione all’insorgere delle Smart TV. In origine infatti le TV connesse avevano prezzi più alti rispetto alle TV tradizionali, e i TV Box rappresentavano una soluzione ottimale per avere tutti i contenuti in streaming, senza dover per forza sostituire un televisore funzionante. Da semplici box Android con funzioni basilari, col passare degli anni si sono evoluti trasformandosi in veri e propri mini HUB per la fruizione di giochi, contenuti multimediali di qualsiasi tipo e tanto altro.

Oggi avere una TV Box o una TV Stick, è il metodo più semplice ed economico per poter comodamente usufruire di centinaia di contenuti su un monitor, su una TV. Ci sono vari aspetti da considerare:

Ingombri: alcune TV Box sono più piccole di altre e costituite da un semplice stick con porta HDMI da collegare direttamente sul retro del televisore o del monitor. Altri sono delle vere e proprio mini-console e possono richiedere maggiore spazio, un alimentatore più grande e una gestione dei cavi più complessa;

Software: il software della TV Box deve essere snello, intuitivo e facile da usare. Oggi tutti i principali sistemi operativi, da Android a TvOS di Apple, derivano da anni di ottimizzazioni, ma ricordiamo ancora l’esperienza non ottimale di Android TV 7.0, che presentava spesso un’interfaccia un po’ lenta e spigolosa.

Assistente vocale: in questo caso la sfida è tra Alexa, Google Assistant e Siri. Tre assistenti vocali che sebbene di base permettano di accedere ai contenuti e regolare alcune impostazioni tramite la nostra voce, dall’altro presentano alcune differenze. Google Assistant è sicuramente quello più avanzato, mentre Siri presenta ancora qualche limitazione.