Migliori action cam impermeabili (Aprile 2024)

Se siete soliti registrare video in luoghi dove la action cam potrebbe danneggiarsi a causa dell'acqua, sabbia, polvere o per la troppa umidità, dovreste acquistare una action cam impermeabile. Sul mercato ci sono tanti modelli con tale caratteristica e in questa guida metteremo in evidenzia proprio quest'ultimi, dando priorità a certificazioni come IPX7 anziché specifiche come risoluzione e funzioni avanzate.

Come è facile intuire, le action cam impermeabili non necessitano di una custodia di supporto, consentendovi di maneggiare il dispositivo con molta più facilità, nonostante godano già di una struttura compatta. Questa tipologia di modelli è indicata quindi ancor di più per gli sport estremi e, in generale, per le attività all'aria aperta in cui è necessario catturare immagini e video uniche senza doversi preoccupare di danneggiare la videocamera.

Oggi non esiste un campo inesplorato da queste particolari videocamere, merito anche del fatto che alcuni modelli sono progettati per essere posizionati ovunque, anche vicino al proprio torace, tramite una sospensione magnetica. In un mercato così variegato, districarsi tra le tantissime alternative potrebbe rivelarsi complicato, anche perché non sempre si riesce a confrontare all'istante tutte le caratteristiche tecniche di un modello. Questa guida ha l'obbiettivo di rendere il più semplice possibile l'acquisto della vostra prossima action cam impermeabile. Abbiamo quindi stilato una lista dei migliori modelli disponibili oggi in commercio, includendo sia soluzioni di fascia alta che entry level, in modo che chiunque potrà acquistare un ottimo prodotto in base alle proprie possibilità di spesa.

Vi invitiamo dunque a continuare la lettura, anche perché nella parte finale della guida troverete altri approfondimenti, che potrebbero tornarvi utili in seguito, relativi sempre alle action cam impermeabili. Per rendere il tutto scorrevole, troverete al fianco di ogni prodotto un breve estratto delle specifiche tecniche, oltre a link che vi porteranno su alcuni store online, dove eventualmente reperire altre informazioni o completare l'acquisto.

Come scegliere le migliori action cam impermeabili

Prima di partire, è doveroso sottolineare quali sono state le variabili con le quali abbiamo scelto i prodotti in questione, vale a dire:

Qualità dell'immagine

Connettività

Batteria

Impermeabilità

Accessori

Di seguito andremo ad analizzare brevemente i punti sopraelencati:

Qualità dell'immagine

Sappiamo bene quanto sia difficile acquistare un prodotto del genere, viste le tantissime alternative presenti sul mercato e le specifiche tecniche che possiedono tutti questi articoli. Partiamo, dunque, con il fattore più importante in assoluto: la qualità delle riprese. È assai importante scegliere un action camera dotata di una qualità non indifferente, poiché questi piccoli prodotti hi-tech vengono utilizzati per compiere riprese in situazioni estreme che, un comune smartphone, non può eseguire.

Sul mercato esistono diversi prodotti, che possono essere sintetizzati in alcuni punti importanti per risoluzione, vale a dire:

FullHD : lo standard più diffuso in circolazione, in quanto rappresenta quello con il miglior rapporto qualità/prezzo. Tendenzialmente, le action camera del genere possono registrare alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, ad una frequenza di 60 fps o, persino 120 fps. Scendendo di risoluzione, tuttavia, perdiamo qualche dettaglio.

: lo standard più diffuso in circolazione, in quanto rappresenta quello con il miglior rapporto qualità/prezzo. Tendenzialmente, le action camera del genere possono registrare alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, ad una frequenza di 60 fps o, persino 120 fps. Scendendo di risoluzione, tuttavia, perdiamo qualche dettaglio. 4K UltraHD. si tratta dello standard per i modelli di fascia medio alta, infatti tutte le migliori action cam possiedono questa risoluzione. Registrando alla risoluzione di 3840 × 2160 pixel, le immagini saranno più grandi e, se presente una buona ottica, saranno anche più dettagliate e piene di colori.

Oltre a ciò, bisogna anche considerare il frame-rate, vale a dire la capacità della camera di riprendere più frame al secondo. Maggiore è questo fattore, maggiore sarà la qualità delle immagini in movimento (considerando anche la stabilizzazione ottica). Invece, per quanto concerne la stabilizzazione, questi prodotti necessitano appunto di un sistema in grado di mantenere stabile l’inquadratura durante le riprese in movimento.

Altro fattore è il bitrate di un sensore, che rappresenta un altro fattore importantissimo e, in termini meramente semplici, sta ad indicare la qualità con la quale viene memorizzato un video. Qualora una fotocamera possedesse un bitrate elevato, sarà in grado di conservare video molto grandi, in termini di MB, motivo per cui bisogna accompagnare il vostro acquisto da una scheda MicroSD.

Infine, le prestazioni ottiche sono in larga parte dovute dai sensori fotografici. In commercio esistono vari modelli, come nel caso del sensore CMOS, oppure da altri chip più performanti. Tendenzialmente, maggiore è il costo dell’action cam, maggiore saranno le sue prestazioni durante le riprese video.

Connettività

Le webcam possono disporre di vari tipi di connettività che variano a seconda del modello e delle specifiche tecniche. I principali tipi di connessioni che puoi trovare in una webcam sono:

USB : la connessione più comune per le webcam è attraverso un cavo USB. Questo permette una facile connessione a computer e laptop. Esistono diverse versioni di USB (come USB 2.0, USB 3.0, USB-C) che possono influenzare la velocità di trasmissione dei dati e la qualità del video.

: la connessione più comune per le webcam è attraverso un cavo USB. Questo permette una facile connessione a computer e laptop. Esistono diverse versioni di USB (come USB 2.0, USB 3.0, USB-C) che possono influenzare la velocità di trasmissione dei dati e la qualità del video. Wi-Fi : alcune webcam più avanzate offrono la possibilità di connessione wireless tramite Wi-Fi. Questo permette di posizionare la webcam in modo più flessibile e di collegarla a reti domestiche o aziendali per trasmettere video a dispositivi connessi.

: alcune webcam più avanzate offrono la possibilità di connessione wireless tramite Wi-Fi. Questo permette di posizionare la webcam in modo più flessibile e di collegarla a reti domestiche o aziendali per trasmettere video a dispositivi connessi. Bluetooth : meno comune per le trasmissioni video a causa della sua limitata larghezza di banda, il Bluetooth può essere usato in alcuni modelli di webcam per connessioni a corto raggio o per funzionalità ausiliarie, come il controllo remoto della webcam.

: meno comune per le trasmissioni video a causa della sua limitata larghezza di banda, il Bluetooth può essere usato in alcuni modelli di webcam per connessioni a corto raggio o per funzionalità ausiliarie, come il controllo remoto della webcam. Ethernet: alcune webcam di alta qualità o destinate all'uso professionale possono avere una porta Ethernet per connessioni cablate a reti locali. Questo tipo di connessione è tipicamente utilizzato in ambienti aziendali o in situazioni dove la stabilità della connessione è critica.

Batteria e alimentazione

Uno dei fattori più importanti di un’action camera è rappresentato dall’autonomia, per questo motivo è necessario acquistare un prodotto che integri una batteria capiente e performante. Teniamo a rassicurare, in tal senso, che la maggior parte degli articoli in circolazione possiedono una buona autonomia, ma è necessario anche considerare l’utilizzo che ne si fa e, chiaramente, le funzioni attivate durante la ripresa.

La durata media della batteria di una action cam dipende da vari fattori, tra cui:

Risoluzione e frame rate di registrazione: registrazioni a risoluzioni più alte e con frame rate elevati consumano più energia.

registrazioni a risoluzioni più alte e con frame rate elevati consumano più energia. Utilizzo di funzioni wireless: l'attivazione di connessioni Wi-Fi o Bluetooth per trasferire dati o controllare la camera da remoto può ridurre significativamente la durata della batteria.

l'attivazione di connessioni Wi-Fi o Bluetooth per trasferire dati o controllare la camera da remoto può ridurre significativamente la durata della batteria. Condizioni esterne: temperature molto alte o molto basse possono influenzare negativamente la durata della batteria.

temperature molto alte o molto basse possono influenzare negativamente la durata della batteria. Modello e marca: diverse action cam hanno ottimizzazioni differenti che possono influenzare la durata della batteria.

In condizioni di utilizzo normale, la durata media della batteria di una action cam può variare da circa 1 a 3 ore. Tuttavia, per sessioni di registrazione più lunghe, molti utenti scelgono di portare con sé batterie aggiuntive o utilizzare soluzioni di ricarica portatile. Per garantire una durata ottimale, è consigliabile seguire le indicazioni del produttore per la cura e la manutenzione della batteria, come mantenere le batterie caricate e evitarne il completo esaurimento prima di ricaricarle.

Impermeabilità

Al di là di quanto si potrebbe supporre, non tutte le action camera sono impermeabili. Molti modelli sono progettati per essere resistenti agli spruzzi o alla polvere, ma non tutte sono impermeabili di per sé. Alcune action camera richiedono l'uso di custodie impermeabili separate per garantire la protezione contro l'immersione completa in acqua. Queste custodie permettono alle action cam di essere usate per attività subacquee come le immersioni o lo snorkeling, spesso fino a profondità di 30-60 metri. Tuttavia, ci sono anche action cam di fascia alta che offrono impermeabilità integrata, permettendo loro di essere immerse direttamente in acqua fino a una certa profondità senza bisogno di custodie aggiuntive. I prodotti che abbiamo selezionato per questa guida sono tutti impermeabili per proprietà diretta o per la presenza di accessori come gusci e custodie pensati a tale scopo.

Accessori

Le action cam sono compatibili con un gran numero di accessori pensati per aumentare la loro capacità di ripresa in contesti specifici. Tra questi, ad esempio, troviamo quei modelli che permettono di collegare dei microfoni esterni per poter migliorare la qualità audio, oppure quelli compatibili con accessori da bici o da casco. Gli accessori per webcam sono vari e pensati per migliorare l'esperienza d'uso o la qualità delle riprese e tra questi troviamo:

Treppiedi e supporti: vengono utilizzati per posizionare la webcam in modo stabile e sicuro su diverse superfici, offrendo la possibilità di regolare l'angolazione e l'altezza per una migliore inquadratura.

vengono utilizzati per posizionare la webcam in modo stabile e sicuro su diverse superfici, offrendo la possibilità di regolare l'angolazione e l'altezza per una migliore inquadratura. Luci: le luci sono essenziali per migliorare la qualità dell'immagine, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Molte webcam possono essere accompagnate da anelli luminosi o altre soluzioni di illuminazione che si attaccano direttamente alla webcam o al monitor.

le luci sono essenziali per migliorare la qualità dell'immagine, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Molte webcam possono essere accompagnate da anelli luminosi o altre soluzioni di illuminazione che si attaccano direttamente alla webcam o al monitor. Coperture per la privacy: per proteggere la privacy, sono disponibili delle coperture che si possono facilmente aprire e chiudere sulla lente della webcam quando non è in uso.

per proteggere la privacy, sono disponibili delle coperture che si possono facilmente aprire e chiudere sulla lente della webcam quando non è in uso. Microfoni esterni: anche se molte webcam hanno microfoni integrati, un microfono esterno può migliorare notevolmente la qualità del suono, rendendolo più chiaro e riducendo i rumori di fondo.

anche se molte webcam hanno microfoni integrati, un microfono esterno può migliorare notevolmente la qualità del suono, rendendolo più chiaro e riducendo i rumori di fondo. Cavi e adattatori USB estesi: utili per estendere la portata della webcam, soprattutto se il computer è lontano dal luogo in cui si desidera posizionare la webcam.

Questi accessori possono aiutare a personalizzare e ottimizzare l'esperienza di utilizzo delle webcam, sia per incontri professionali online sia per streaming o creazioni di contenuto amatoriali.