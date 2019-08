Auricolari true wireless | I migliori del 2019

Aggiornata ad agosto 2019

Gli AirPods di Apple, presentati nell’ormai lontano 2016, hanno di fatto aperto la strada agli auricolari true wireless. Grazie all’assenza di fili, alla compatibilità con Android e iOS e alla possibilità di utilizzarli in chiamata, questa tipologia di auricolari si sta diffondendo a macchia d’olio, tanto da diventare tra gli accessori più ricercati in ambito smartphone.

In questa guida, che provvederemo ad aggiornare mensilmente, abbiamo raccolto quelli che, secondo noi, sono i migliori modelli di auricolari true wireless in assoluto per differenti tipologie di utilizzo. La logica è quella di riuscire a intercettare i gusti del più ampio pubblico possibile, al fine di accompagnarlo per mano nella scelta, considerando la scelta estremamente ampia offerta dal mercato.

Come scegliere gli auricolari true wireless

Come detto, il settore degli auricolari true wireless è estremamente variegato. Gli store online offrono una miriade di soluzioni, tra le quali però risulta spesso difficile riuscire a muoversi. Attraverso questa guida vi accompagneremo nella scelta, utilizzando il parametri delle funzionalità come ago della bilancia, con un occhio ovviamente attento anche al prezzo. Questo approccio vi aiuterà ad acquistare il prodotto migliore in relazione al budget che avete a disposizione.

Al fine di poter andare incontro alle esigenze di tutti, abbiamo individuato 9 parametri fondamentali:

I più economici

I migliori per gli sportivi

I migliori per la qualità audio

I più comodi da indossare

Quelli con la migliore autonomia

Gli imprescindibili per gli utenti Apple

I migliori per chi non ama il rumore

I migliori per rapporto qualità/prezzo

I più completi

Tutti gli auricolari sono compatibili sia con Android che con iOS, fermo restando la possibilità di utilizzarli con PC, Mac, e in generale con qualsiasi sorgente dotata di connettività Bluetooth. In più, tutti i modelli sono dotati di una custodia (fornita in dotazione) che, oltre a facilitarne il trasporto, consente anche di ricaricarli in mobilità.

Una volta individuate queste macro fasce, passiamo alle specifiche tecniche e alle qualità peculiari degli auricolari per la selezione. Buona parte dei modelli presenti sul mercato sono stati protagonisti delle nostre recensioni, per cui questo ci consente di fare riferimento all’esperienza utente vissuta in loro compagnia.