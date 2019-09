Libri di Fantascienza | I migliori del 2019

Aggiornata a settembre 2019

In questo aggiornamento proponiamo tre ottimi esempi di libri di fantascienza recente: Ted Chiang, con i racconti di Respiro, quasi tutti premiati o nominati a prestigiosi premi, Cixin Liu, che con il romanzo Il problema dei tre corpi ha dato inizio a una saga di ampio respiro, consigliati entrambi a chi voglia leggere due dei migliori autori della fantascienza mondiale attuale. Senza timori reverenziali nei confronti di illustri predecessori ai quali si ispira esplicitamente, lo scrittore italiano Davide Del Popolo Riolo propone l’intrigante Übermensch, una versione rovesciata del mito di Superman, per gli appassionati di ucronie, distopie e supereroi che hanno amato Watchmen e La svastica sul sole.

Criteri di scelta dei libri di fantascienza

La fantascienza è un genere ampissimo della produzione letteraria internazionale, con spunti che proliferano sempre di più man mano che accelera lo sviluppo tecnologico nel mondo reale. Un genere a cavallo fra la fantasia e l’attendibilità scientifica che abbraccia temi sociali, politici e individuali e che quasi sempre è un punto di partenza per profonde riflessioni su tutto quello che ci circonda. In questa guida, nonostante lo spazio limitato, abbiamo cercato di includere alcuni capisaldi del genere, senza trascurare esponenti più moderni.

Nelle descrizioni dei libri di fantascienza troverete sia le motivazioni più esplicite sul motivo per cui consigliamo il romanzo, sia una indicazione sui possibili destinatari ideali dello stesso. Come tutte le nostre classifiche, anche questa non sarà statica: periodicamente apporteremo dei cambiamenti per assicurarci che in lista ci siano sempre le scelte migliori, le più stimolanti, le più curiose. Non vogliatecene quindi se il vostro libro preferito è stato temporaneamente escluso, anzi, vi esortiamo a collaborare come sempre con i vostri consigli e a segnalarci gli eventuali cambiamenti che secondo voi renderebbero più utile questa pagina.