Migliori alimentatori PC (febbraio 2024)

L'alimentatore di un computer è un componente cruciale che spesso viene sottovalutato, soprattutto dai meno esperti in tecnologia. Tuttavia, un alimentatore (PSU) di scarsa qualità può causare vari problemi, che vanno da un semplice malfunzionamento fino a danneggiamenti irreparabili di componenti sensibili come il processore o la scheda video. Per questo motivo, è fondamentale selezionare un alimentatore di alta qualità, evitando di risparmiare su questo pezzo vitale del PC.

Non è consigliabile scegliere opzioni economiche offerte da marchi meno noti, che promettono prestazioni potenti a un prezzo basso. Al contrario, è molto più prudente affidarsi a brand conosciuti e rispettati, che offrono alimentatori certificati, garantiti per molti anni e realizzati con componenti di alta qualità.

A cosa serve l’alimentatore PC?

L'alimentatore del PC è responsabile della fornitura e della gestione dell'energia per tutte le parti del computer. Nonostante sia spesso trascurato, il PSU è vitale per il corretto funzionamento del sistema, proteggendo i componenti da potenziali problemi elettrici. Prima di acquistare un alimentatore, è essenziale determinare quali saranno gli altri componenti del sistema e stimare la quantità di energia che necessiteranno. Questo calcolo preliminare è fondamentale per scegliere un alimentatore con una potenza adeguata che possa garantire un'elevata efficienza alla configurazione del tuo computer.

Per scegliere il PSU corretto, è necessario considerare diverse caratteristiche, tra cui la potenza, l'efficienza energetica, la stabilità del voltaggio, il livello di rumore, la durata della garanzia e le dimensioni fisiche dell'alimentatore. Oltre a questi, è importante valutare anche il tipo di connettori presenti, poiché devono essere compatibili con gli altri componenti del PC. Un buon alimentatore assicura la longevità e l'efficienza del tuo computer.

Ora, passiamo ad esplorare le caratteristiche principali di un alimentatore per PC e come scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Caratteristiche principali del PSU (alimentatore PC)

Il primo aspetto di cui tener conto prima di acquistare un alimentatore PC è il form factor, cioè la tipologia di PC (e di alcune componenti) che abbiamo scelto. State assemblando un PC tradizionale o una soluzione più compatta?

La netta maggioranza dei case accetta alimentatori in formato ATX. Ma alcuni case di piccole dimensioni, in particolare nel caso dei mini-ITX, richiedono alimentatori più piccoli. Il formato di alimentatori più compatti è solitamente indicato con la definizione “SFX”. Queste informazioni sono sempre presenti nei data sheet dei produttori di case e potete verificarle in anticipo.

Alimentatore PC: non modulare, semi-modulare o modulare?

In seconda battuta c’è da considerare quale soluzione preferiate tra un alimentatore non modulare, semi-modulare oppure modulare. Vediamo cosa differenzia questi tre modelli.

PSU non modulare: è un alimentatore PC con già i cavi preinstallati, tipico di soluzioni vetuste. Difficilmente ne troverete uno, a meno che non ripariate un PC di parecchio tempo fa;

PSU semi-modulare: è una soluzione condivisa da molti alimentatori PC di fascia bassa. Presentano il cavo di alimentazione principale preinstallato e gli altri invece da collegare.

PSU totalmente modulari: l’alimentatore completamente modulare è una soluzione che si sta diffondendo sempre più. È contraddistinta dalla possibilità di staccare e collegare qualsiasi cavo, lasciando all’assemblatore la scelta riguardo quali cavi collegare - una soluzione che semplifica e migliora il cable management.

L'efficienza dell'alimentatore

Il terzo aspetto da considerare al momento dell’acquisto di un alimentatore è la certificazione 80 PLUS, ovvero un valore che ne indica l’efficienza.

Quando parliamo di efficienza, parliamo di un semplice calcolo: ipotizziamo che il vostro alimentatore assorba 375W dalla presa a muro e ne eroghi 300W al sistema. L'efficienza è 375W/300W, che equivale allo 0,8 o all'80%. I 75W di differenza producono soltanto calore, che dovrà essere disperso con un sistema di raffreddamento. Un alimentatore molto efficiente produce meno calore possibile e minimizza il consumo energetico.

La quantità di calore prodotta è la chiave per acquistare l’alimentatore giusto, poiché il calore influenza fortemente le prestazioni di tutte le componenti interne del PC. Gli alimentatori con efficienza elevata presentano un netto vantaggio rispetto alle unità con minore efficienza. A parità di condizioni, presentano maggiore affidabilità e garantiscono prestazioni superiori.

Abbiamo approfondito l’argomento efficienza e denominazione 80 PLUS in questo articolo. Qui ci limitiamo a ricordarvi che tale certificazione si suddivide in base al voltaggio dell’alimentatore (115V o 230V) e prevede sei “livelli”: 80 PLUS, 80 PLUS Bronze, 80 PLUS Silver, 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum e 80 PLUS Titanium.

Infine ci sono due aspetti “minori”, di cui potreste tener conto al momento dell’acquisto di un alimentatore per il PC: la rumorosità e il numero di connettori e cavi offerti. Nel primo caso, vi suggeriamo di rifarvi alle recensioni e alle esperienze di altri utenti; nel secondo, verificate i componenti che desiderate montare e confrontateli con il datasheet dell’alimentatore (sono sempre presenti sui siti dei produttori).

Quale PSU scegliere?

La scelta dell'alimentatore dipende da vari fattori, tra cui la configurazione hardware che prevedete di assemblare, l'uso che intendete fare del vostro computer e il form factor delle componenti e del case che avete selezionato.

Gli standard attuali per gli alimentatori PC e i progressi continui nell'efficienza da parte dei produttori di CPU e GPU rendono possibile supportare un carico di lavoro medio con alimentatori certificati 80 PLUS Bronze. Questi ultimi forniscono un'efficienza del 82-85% a carichi specifici, il che significa che trasformano la maggior parte dell'energia ricevuta dalla rete elettrica in energia utilizzabile per il PC, con solo una piccola percentuale persa come calore.

Tuttavia, se il vostro obiettivo è dedicarvi al gaming o alla creazione di contenuti professionali con hardware di fascia alta, dovreste considerare un alimentatore certificato 80 PLUS Gold. Questi alimentatori sono ancora più efficienti, con un'efficienza del 87-90%, riducendo ulteriormente la quantità di energia sprecata.

Nonostante sia importante valutare attentamente i bisogni energetici del vostro PC per evitare spese inutili, è altrettanto importante ricordare che un alimentatore con una certificazione superiore può essere un investimento sensato. Gli alimentatori 80 PLUS Platinum e Titanium, ad esempio, offrono la massima efficienza energetica, con valori rispettivamente del 89-92% e del 90-94%. Inoltre, assicurano un funzionamento più silenzioso e freddo e una maggiore durata nel tempo, grazie alla minore usura dei componenti interni.