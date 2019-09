Libri sullo Spazio | I Migliori da leggere nel 2019

Aggiornata a settembre 2019

Con l’ultimo aggiornamento entrano in classifica dei libri sullo spazio dei titoli dedicati alla Luna, data la ricorrenza dei 50 anni dallo sbarco dell’Apollo 11 sul nostro satellite, con due saggi che hanno in comune l’obiettivo di trattare l’argomento sia con rigore scientifico che di rievocare quanto il nostro satellite abbia inciso da sempre sul nostro immaginario: Sulla Luna, per chi della Luna ama sia gli aspetti scientifici che quelli immaginari; Conquistati dalla Luna, per chi del nostro satellite vuole sapere tutto e vuole sapere da dove cominciare. Diario di un’apprendista astronauta è l’appassionante autobiografia dell’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, alias AstroSamantha, indirizzata a chi condivide con lei il sogno dello Spazio. E in merito alla conquista dello spazio vi proponiamo Il diritto di contare, il libro trasposto al cinema che ha rivelato il contributo delle scienziate di colore al programma spaziale della NASA. Una storia che tutti dovrebbero conoscere.

Criteri di scelta dei libri sullo spazio

Questa classifica è indirizzata ai lettori appassionati di Spazio. Prendendo spunto dai titoli trattati nella rubrica sui libri di divulgazione scientifica, in questa pagina c’è una selezione ristretta all’ambito spaziale, che comprende sia i saggi sia i romanzi che sono stati più apprezzati dai lettori.

Come tutte le nostre classifiche non sarà statica: periodicamente verranno apportati dei cambiamenti per assicurarci che in lista ci siano sempre le scelte migliori, le più stimolanti, le più curiose.

Non vogliatecene se il vostro libro preferito è stato temporaneamente escluso, anzi, vi esortiamo a collaborare come sempre con i vostri consigli e a segnalarci gli eventuali cambiamenti che secondo voi renderebbero più utile questa pagina.