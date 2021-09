Power Bank | I migliori del 2021

Quando si tratta dei nostri amati smartphone, compagni di avventure che ci portiamo sempre appresso in ogni occasione, c’è un problema che affligge moltissimi utenti: l’ansia da batteria scarica.

Il modo migliore di vivere in pace con se stessi e non rischiare di rimanere mai “a secco” è quello di avere sempre a portata di mano una batteria esterna extra da poter utilizzare per far recuperare le forze ai nostri dispositivi. Questi prodotti sono chiamati comunemente power bank.

Di power bank ne esistono di ogni forma, dimensione, capacità e non sempre è facile districarsi nella marea di offerte che popolano i più grandi e-commerce. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di creare questa guida all’acquisto in cui abbiamo selezionato per voi quelli che a nostro parere sono i migliori powerbank adatti ai diversi tipi di esigenza, divisi per categorie.

Come scegliere il power bank più adatto

Per scegliere il power bank più adatto alle vostre esigenze è necessario tenere a mente alcune delle caratteristiche che li contraddistinguono. Per prima cosa è necessario valutare quale sia la capacità della batteria esterna portatile che più si adatta all’uso che avete intenzione di farne, solitamente indicata in mAh (milliampereora). Più alto è questo valore, più capacità ha il power bank e di conseguenza più volte potrà ricaricare il vostro smartphone.

Superato questo primo ostacolo è da tenere a mente il “come” si vuole ricaricare lo smartphone. Esistono infatti diversi power bank a ricarica induttiva (se il vostro smartphone la supporta) e altri che invece supportano solo la ricarica con cavo.

Come ultimo fattore è necessario tenere in considerazione anche la velocità di ricarica. Non solo, dunque, la velocità con cui il power bank può essere ricaricato ma anche la potenza in grado di erogare ai prodotti che andrete a collegarvi. Questo valore è solitamente indicato in W (watt).

Le categorie che abbiamo scelto includono prodotti che spaziano dal miglior rapporto capacità/dimensione sino ad arrivare agli indispensabili per le vacanze all’aperto, passando da quelli invece più classici e perfetti da portare sempre con sé:

Foto di copertina – Copyright: oleglisovski