1Password, uno dei migliori password manager sul mercato, ha aggiunto una nuova e interessante funzionalità, ovvero la condivisione di file e documenti tramite link sicuri, in modo molto simile al modo in cui è possibile condividere le password tramite il servizio.

Questa nuova funzione ci ricorda un po’ WeTransfer, infatti è possibile inviare file e documenti tramite link, di cui potremo anche definire una data di scadenza o definire un accesso limitato, ad esempio richiedendo al destinatario di verificare il proprio indirizzo e-mail tramite codice usa e getta.

In ogni caso, chi riceverà il link non deve necessariamente avere un account di 1Password né utilizzarne l’app. Qualora invece ne avesse uno, potrà importare i file nel proprio account con un clic.

Condividere file con i colleghi è semplicissimo - Photo credit: 1 password

Gli inviti relativi alla condivisione dei file sono stati localizzati in varie lingue, dunque sarà ancora più facile inviare i documenti ai nostri destinatari.

1Password è uno dei nostri password manager preferiti e offre la possibilità di utilizzare il proprio account con un numero illimitato di dispositivi, è disponibile per Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iOS e Android, inoltre offre estensioni per Chrome, Firefox, Edge, Safari e Opera.

Non esiste una versione free dell’app, tuttavia è possibile iscriversi e accedere a una prova gratuita di 14 giorni. I livelli di sicurezza garantiti sono ottimi sia per gli utenti individuali sia per chi cerca qualcosa di più avanzato in ambito business, con piani ragionevoli e la possibilità di richiedere un preventivo personalizzato per i progetti aziendali più grandi.

Clicca qui per provare 1Password gratuitamente per 14 giorni.