86-DOS, l'antenato di MS-DOS è ora disponibile su Internet Archive

Una delle prime versioni di 86-DOS è emersa di recente su Internet Archive, facendo luce sulle origini di questo influente sistema operativo. Questa scoperta, condivisa dal membro di Archive.org f15sim poco prima del nuovo anno, si ritiene sia una release originale dell'86-DOS versione 0.1 C di Seattle Computer Products del 1980. Ciò che rende questo ritrovamento particolarmente significativo è che si tratta dell'undicesimo disco della linea di duplicazione, come indicato dalla scritta "Serial #11" sulla custodia del disco.

86-DOS occupa un posto fondamentale nella storia dell'informatica in quanto precursore diretto di PC DOS e di MS-DOS. Prima di questa scoperta, la prima versione conservata era la 0.34, il che rende questa prima versione un'aggiunta fondamentale per gli appassionati e gli storici. Gli appassionati di sistemi operativi per PC, tra cui NTDEV, non hanno perso tempo ad approfondire le complessità del software.

L'esplorazione di NTDEV rivela la natura spartana di questa prima versione del sistema operativo. Confezionato su un dischetto da 5,25 pollici, il sistema comprende solo nove file, con il nucleo del sistema operativo standard COMMAND.COM che interpreta istruzioni a riga di comando come dir, copy, clear e format. Il disco contiene anche utility per la copia di file e dischi, un editor di testo di base e una manciata di strumenti di sviluppo.

Le utility di sviluppo hanno svolto un ruolo fondamentale nelle versioni 86-DOS, compensando la scarsità di software compatibile con l'architettura 8086. ASM.COM, un programma in linguaggio assembly, HEX2BIN.COM, un'applicazione per la compilazione del codice, e TRANS.COM, un traduttore da Z80 a 8086, sono stati inclusi per facilitare gli utenti nel reperire o tradurre i programmi CP/M Z80 a 8 bit esistenti.

Sorprendentemente, questa versione primitiva di 86-DOS incorpora anche un gioco: CHESS.COM. Accompagnata dalle istruzioni in CHESS.DOC, aggiunge un tocco di nostalgia fornendo uno sguardo al passato quando anche i sistemi operativi più elementari includevano elementi di intrattenimento.

Per chi fosse interessato a questo reperto storico, l'immagine del disco è disponibile per il download su Archive.org. Per provare 86-DOS in prima persona, seguite queste istruzioni per configurare un simulatore SIMH/AltairZ80 funzionante e compatibile con l'immagine del disco.