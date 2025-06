Micron Technology ha ufficialmente comunicato ai propri clienti la decisione di interrompere la produzione delle memorie DDR4, completando così l'uscita di scena dei tre maggiori produttori mondiali da questo segmento tecnologico. La mossa, che si concretizzerà attraverso una riduzione graduale delle spedizioni nei prossimi sei-nove mesi, rappresenta il capitolo finale di una strategia industriale che potrebbe avere conseguenze inaspettate sui prezzi e sulla disponibilità di questi componenti.

La decisione di Micron non arriva isolata nel panorama industriale, ma si inserisce in un contesto più ampio di trasformazione del mercato delle memorie. Samsung aveva già annunciato ad aprile la propria intenzione di cessare la produzione di memorie DDR4 entro la fine dell'anno, concentrando le proprie risorse su tecnologie più avanzate e redditizie come DDR5, LPDDR5 e memoria HBM. Anche il produttore cinese CXMT, nonostante abbia recentemente raggiunto il picco produttivo per le DDR4, sta orientando i propri investimenti verso le generazioni successive di memoria.

Questa convergenza strategica dei principali attori del settore trova le sue radici nella crescente competizione da parte dei produttori cinesi, che hanno saturato il mercato con alternative più economiche, erodendo i margini di profitto delle aziende leader. La risposta dell'industria è stata quella di abbandonare progressivamente un segmento diventato meno remunerativo per concentrarsi su tecnologie che garantiscono maggiori ricavi.

Quello che rende particolarmente interessante questo scenario è il paradosso che si sta creando nel mercato: mentre i produttori abbandonano le DDR4, la domanda per questi componenti rimane sorprendentemente sostenuta. I prezzi delle memorie DDR4 hanno registrato aumenti fino al 50% nel mese di maggio, segnalando una tensione crescente tra offerta e richiesta che potrebbe intensificarsi nei prossimi mesi.

Sumit Sadana, Chief Business Officer di Micron, ha delineato uno scenario che sembrava impensabile fino a poco tempo fa: le DDR4 potrebbero diventare più costose delle loro controparti di nuova generazione, le DDR5 e LPDDR5. Questa inversione dei tradizionali equilibri di mercato è il risultato diretto delle carenze di approvvigionamento che l'azienda prevede nel prossimo futuro.

Per questo motivo, Micron sta attivamente incoraggiando i propri clienti a effettuare la transizione verso le memorie di nuova generazione, che stanno diventando progressivamente più accessibili dal punto di vista economico. Tuttavia, l'azienda ha annunciato che manterrà alcune linee di produzione DDR4 e LPDDR4 specificamente dedicate ai clienti di lungo corso nei settori automobilistico, industriale e delle infrastrutture di rete.

Questi comparti industriali rappresentano un caso particolare nel panorama tecnologico, poiché privilegiano l'affidabilità e la continuità delle forniture rispetto alle prestazioni pure. Per le applicazioni mission-critical in questi settori, la stabilità di una tecnologia consolidata come la DDR4 può valere più dei vantaggi in termini di velocità offerti dalle generazioni successive.

Parallelamente a questa transizione, il mercato sta assistendo a una trasformazione delle esigenze di memoria, guidata principalmente dall'integrazione sempre più diffusa delle funzionalità di intelligenza artificiale nei dispositivi consumer. PC e dispositivi mobili stanno registrando un aumento modesto ma significativo della domanda, spinto dalla necessità di configurazioni di memoria più generose per supportare le nuove capacità AI.

Un esempio emblematico di questa tendenza è rappresentato dalla decisione di Apple di abbandonare la configurazione base da 8GB per i MacBook Air, una scelta motivata dalla necessità di garantire memoria sufficiente per l'esecuzione di Apple Intelligence. La casa di Cupertino aveva precedentemente sostenuto che 8GB sui suoi dispositivi equivalessero a 16GB su sistema Windows, ma le esigenze dell'AI hanno reso insostenibile questa posizione.

Anche nel settore degli smartphone si registra un'evoluzione simile, con i produttori che stanno gradualmente spostando la configurazione standard dagli 8GB tradizionali verso tagli da 12GB e 16GB per i modelli più avanzati. Questa tendenza sta contribuendo a sostenere la domanda di memoria anche mentre l'industria attraversa la fase di transizione tecnologica.

Le implicazioni a lungo termine di questo scenario sono complesse e ancora in evoluzione. Mentre la produzione mainstream di DDR4 si avvia verso la conclusione, con i produttori hardware che migrano progressivamente verso le DDR5 per ottenere margini migliori, la persistente domanda per le memorie di generazione precedente sta creando opportunità per attori più piccoli del mercato.